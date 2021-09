Laut Polizei war die Laxenburgerin kurz nach 16 Uhr auf der B32 von Winkl in Richtung Neupölla unterwegs. In einer Linkskurve, in die sie langsam eingefahren sein soll, kam sie aus unbekannter Ursache mit dem Motorrad rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Motorrad in den Straßengraben.

Ein nachfolgender Motorradlenker gab gegenüber der Polizei an, dass sich die Bikerin vermutlich aufgrund geringer Fahrpraxis erschreckt haben dürfte. Sie hätte die Bremse betätigt und sich am Motorrad aufgerichtet. Dabei sei sie auf das Straßenbankett gekommen und gestürzt sein. Die Laxenburgerin wurde ins spital gebracht, die Feuerwehr Neupölla übernahm die Bergung des Motorrades, das bei diesem Unfall lediglich Lackschäden aufwies und noch fahrbereit war.