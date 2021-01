Mit Lesen dürften viele die Zeiten der Lockdowns überbrückt haben – so schaut es zumindest in den Büchereien des Bezirkes aus – in der Stadtbücherei Zwettl als auch in der Bücherei „Buch-Media“ in Schweiggers sind die Entlehnungen gestiegen.

In der Stadtbücherei Zwettl wurden laut Büchereileiter Johann Koller im Coronajahr rund 20.700 Medien-Entlehnungen verzeichnet: „Damit liegt die Gesamtzahl der Medien-Entlehnungen trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten erfreulicherweise um rund 300 Entlehnungen über dem Jahresgesamtergebnis des Jahres 2019. Da haben wir 20.397 Entlehnungen verzeichnet.“

Das Lesen habe somit im Jahr 2020 einen sehr hohen Stellenwert gehabt. „Das ging quer durch alle Altersschichten und durch alle Büchersparten“, betont Koller.

Die Mitarbeiter der Bücherei hätten einen viel höheren Arbeitsaufwand durch die Corona-Verordnungen leisten müssen – zum einen durch die Desinfektionen der Bücher, zum anderen durch die vielen Leser, die sich vor jedem angekündigten Lockdown noch mit Büchern eingedeckt haben. „Der stärkste Tag in unserer Bücherei war der 16. November, der letzte Tag vor dem zweiten Lockdown. Bereits am Vormittag haben wir so viele Medien entlehnt, wie sonst an einem ganzen Öffnungstag“, erklärt der Büchereileiter. Die Extrakosten, die für eine längere Entlehnung anfallen, habe man in diesem Jahr nicht verrechnet.

Ab 25. Jänner sollte die Stadtbücherei wieder öffnen. „Lesungen haben wir derzeit keine geplant. Das wäre zu unsicher. Lediglich der Ersatztermin für die Lesung von Eva Rossmanith unter dem Titel „Heißzeit 51“ haben wir mit 23. April terminisiert. Diese machen wir aber nur, wenn die Corona-Ampel auf grün steht“, betont Koller.

Zwölf Prozent mehr Entlehnungen

Auch Kollers Namensvetter, Ludwig Koller, kann als Leiter der Bücherei in Schweiggers durchaus positiv auf das Jahr 2020 blicken. „Obwohl unsere Bücherei insgesamt zwölf Wochen geschlossen war, haben wir bei den Entlehnungen eine Steigerung von zwölf Prozent verzeichnet“, berichtet er. Bis Mai seien diese Zahlen gleichbleibend gewesen, dann hätten vor allem die Kinder und Jugendlichen viel mehr gelesen. Somit wurden 2020 insgesamt 6.400 Entlehnungen verzeichnet, 2019 waren es 5.700. Vor allem Kinderbücher, Bücher für Erstleser, Krimis, Gartenbücher und Biografien waren gefragt. „Unsere Bestseller sind sowieso immer ausgeborgt“, sagt Koller.

Die acht ehrenamtlichen Mitarbeiter der „Buch-Media Schweiggers“ sorgten neben der Abwicklung der Entlehnungen auch für die Reinigung und Desinfektionen der Bücherei und Bücher. „Wir mussten während des ersten Lockdowns sogar die Bücher in Quarantäne schicken. Sie wurden gereinigt und dann eine Woche in Schachteln verpackt“, blickt Koller zurück.

90 Prozent der Schweiggerser Büchereibesucher hätten ein Jahresabo, sie können sich das ganze Jahr über so viele Bücher ausborgen, wie sie wollen. „Normalerweise kann ein Buch drei Wochen ausgeborgt werden, dann entstehen Verlängerungsgebühren. Diese haben wir 2020 nicht verrechnet“, gibt Koller bekannt, und: „Wir halten derzeit alles auf Eis und werden relativ kurzfristig Veranstaltungen planen. Denn wir wollen keine leeren Kilometer machen. Planen und dann wieder verwerfen hatten wir 2020 sehr oft.“