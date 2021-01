Zwettl liegt also mit einem Positiv-Anteil von rund 0,3 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt, der am Samstag bei etwa 0,12 Prozent lag. Der Bezirk Zwettl liegt bei den Coronazahlen auch weiterhin im absoluten Spitzenfeld: 121 Neuinfektionen gab es laut AGES-Dashboard innerhalb der vergangenen Woche. Die 7-Tages-Inzidenz lag zuletzt bei 288 und ist damit Niederösterreichweit der höchste Wert, österreichweit auf Platz sechs.

Wie sieht es in den Nachbarbezirken aus: In Krems-Land gab es am Samstag sechs positive Fälle bei 11.080 Testungen, in Gmünd sechs Positive bei 6.632 Testungen, in Waidhofen sieben bei nur 4.140 Testungen, in Horn drei Positive bei fast gleich vielen Testungen wie in Zwettl (7.248) und in Melk zwölf Positive bei 12.818 Tests.

Die Massentests gehen am morgigen Sonntag auch im Zwettler Bezirk weiter. Testen kann man sich auch außerhalb der eigenen Wohnsitzgemeinde lassen.