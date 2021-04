Für die Mitarbeiter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Allentsteig stiegen mit den Infektionszahlen ab März des vergangenen Jahres auch die Anforderungen. Man blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück.

„Das Anlegen der Schutzausrüstung und die spezielle Fahrzeugreinigung waren anfangs eine große Herausforderung, das ist aber mit der Zeit zur Routine geworden. Auch der Engpass an Schutzmaterialien gehört mittlerweile der Vergangenheit an“, sagt Bezirksstellenleiter Andreas Schleritzko. Zahlreiche Besprechungen waren notwendig, um den Tagesablauf an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Den über Jahre bewährten Tagesablauf musste man in der Bezirksstelle Allentsteig komplett überdenken. „Oberstes Ziel war immer, die Verbreitung des Corona Virus zu vermeiden beziehungsweise zu unterbrechen und unsere Mannschaften entsprechend zu schützen“, so Bezirksstellengeschäftsführer Martin Baireder.

Mobile Teams weiter täglich im Einsatz

Die eingeführte generelle Maskenpflicht im gesamten Rot-Kreuz-Gebäude war da nur eine von vielen Maßnahmen. Ein völlig neues Terrain stellte die Durchführung der Corona- Testungen dar. Speziell geschulte Mitarbeiter waren zu Beginn der Pandemie täglich als mobile Tester im Einsatz. Nach Öffnung eines Test-Drive-In in Zwettl hat sich die Tätigkeit dorthin verlagert. Mittlerweile sind die Mitarbeiter der Bezirksstelle Allentsteig dreimal wöchentlich in der Teststraße am Stadtamt in Allentsteig tätig.

Impfbereitschaft der Mitarbeiter ist hoch

Große Erleichterung herrschte unter den Mitarbeitern, als Mitte März die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung geboten wurde. Bezirksstellengeschäftsführer Martin Baireder dazu: „Die Impfbereitschaft unter unseren Mitarbeitern war von Anfang an sehr hoch, der Andrang zur Anmeldung gewaltig. Die vorhandenen Impfdosen waren binnen einer Stunde vergeben. Mehr als zwei Drittel unserer Mitarbeiter mit direktem Patienten- oder Klientenkontakt sind bereits geimpft. Alle über 180 durchgeführten Impfungen sind ohne Zwischenfälle verlaufen.“

2020 war für die Bezirksstelle in allen Belangen ein Rekordjahr. 6.245 Rettungsdiensteinsätze und knapp 300.000 zurückgelegte Kilometer wurden verzeichnet, so viel wie noch nie zuvor. Durch die Lockdowns ist auch das Interesse an Essen auf Rädern stark gestiegen. Hier wurden durch die freiwilligen Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialen Dienste 15.626 Mahlzeiten ausgeliefert. Schleritzko und Baireder heben dabei den unermüdlichen Einsatz aller freiwilligen und beruflichen Mitarbeiter oder Zivildiener hervor.