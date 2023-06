Blau als Ausstellungs-Schwerpunkt

„Mit dem Blau des Himmels und des Meeres“ betitelt sich eine internationale Bilderausstellung im „Atelier an der Donau“ von Konstantina Farmaki in Ybbs (Schiffmeisterplatz 3), bei der auch eine Künstlerin aus dem Bezirk Zwettl vertreten ist, nämlich die ehemalige Gewerkschafterin und Kindergartendirektorin von Waldhausen, Rosa Golob-Fichtinger. Sie zeigt Bilder in Öl-, Acryl- und Mischtechnik im Stil des späten Expressionismus.

Die Vernissage findet am Freitag, 9. Juni, um 18 Uhr statt, die Ausstellung läuft bis 19. Juni und ist von Montag bis Samstag von 17.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Eintritt frei.