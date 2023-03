Edelhof präsentiert sich als Schuldorf

Auf Initiative von Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreichs, wurden die neuen Schwerpunkte des Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Edelhof diese Woche präsentiert. Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer und Schulleiterin Maria Edlinger freuten sich über die vielen Interessierten aus dem ganzen Waldviertel.

„Landwirtschaft, Betriebs- und Haushaltsmanagement, Soziale Berufe, Tourismus, Pferde-HAK und die einzige Land- und Forstwirtschaftliche Berufsschule - alle diese Ausbildungen unter einem Dach“, betonte Andrea Wagner die Wichtigkeit der Schwepunktsetzung an der Schule. Helmuth Sturm, Abteilungsleiter der Abteilung Schulen und Kindergärten, wies auf die Bedeutung des Schulstandortes Edelhof für das Waldviertel hin.

Präsentation des Schuldorf-Werbefolders

Besonders spannend fanden die Teilnehmer, dass sich der Edelhof nun als Schuldorf präsentiert und zeigten sich begeistert über den neuen Werbe-Folder mit Info über Schule, Zusatzqualifaktionen und Weiterbildung. Direktorin Bauer-Windischhofer erklärte die Namensfindung damit, dass man immer nach einem Alleinstellungsmerkmal in der Werbung sucht und ein Schuldorf sei sicher einzigartig in Österreich. „Außerdem verbindet man mit Dorfleben auch Werte wie Zusammenhalt, Wohlfühlen und Geborgenheit und diese Werte wollen wir auch unseren Schülern vermitteln“, so Bauer-Windischhofer. Dass diese Bündelung der Kräfte und das Wohlfühlen schon Früchte trägt, darüber konnten sich die Gäste bei einem gemütlichen Gabelfrühstück überzeugen. Die Schüler der Tourismusklasse servierten in perfekter Manier die von den Schülern der Fachrichtung Landwirtschaft produzierten und bei der Ab-Hof-Messe prämierten Fischweißwürste. Im Anschluss gab es eine Schulführung durch die neuen Räumlichkeiten und auch die Edelhofer Saatzucht wurde besucht. Zum Abschluss lud Direktorin Bauer-Windischhofer alle sehr herzlich zum Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr 150 Jahr Schule und 120 Jahre Saatzucht ein, beginnend mit dem Edelhofer Ball am 14. April.

