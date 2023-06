Ehrung der besten Freiwilligen des Bezirks Zwettl

Sie erhielten eine Waldviertel Anstecknadel, eine Ehrenuhrkunde und eine personalisiertes Glas mit eingraviertem Namen.

"Niederösterreich ist ein Land, in dem Ehrenamt gelebt wird und einen unglaublich hohen Stellenwert einnimmt. An die 800.000 Menschen engagieren sich in unserem Bundesland ehrenamtlich und sind mit einer unglaublichen Kompetenz, mit Herzblut und einer großen Freude bei der Sache. Mit der heutigen Ehrung wollen wir unseren Freiwilligen danken und unsere Wertschätzung für die tolle Arbeit ausdrücken", so Landesrat Ludwig Schleritzko.

Der Verein der NÖ Dorf- und Stadterneuerung weiß um die Bedeutung von freiwilligem Engagement und würdigt heuer bereits zum 19. Mal die Arbeit und den Einsatz der Freiwilligen. Maria Forstner, Obfrau Verein der NÖ Dorf- und Stadterneuerung: "Die Freiwilligkeit verdient es, geehrt zu werden. Menschen, die sich freiwillig engagieren, leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und zeigen eine große Bereitschaft, anderen zu helfen und ihre Zeit und Energie für das Gemeinwohl einzusetzen."

Geehrt wurden die besten Freiwilligen des Bezirks Zwettl aus 2022:

Josef Schmid, Allentsteig; Johann Widhalm, Allentsteig; Erna Lang, Arbesbach; Robert Sulm, Bad Traunstein; Karoline Grafeneder, Bärnkopf; Margaretha Fuchs, Grafenschlag; Andreas Lair, Groß Gerungs; Peter Weber, Groß Gerungs; Walter Juster, Gutenbrunn; Hermine Aigner, Kirchschlag; Anna Weissensteiner, Kirchschlag; Markus Böhm, Kottes-Purk; Franz Feßl, Langschlag; Sophie Ableitinger, Martinsberg; Andreas Mistelbauer, Martinsberg; Herta Zeinzinger, Ottenschlag; Gabriele Müller, Pölla; Josef Wagner sen.; Maria Schulmeister, Sallingberg; Leopold Gutmann, Schönbach; Erwin Schwingenschlögl, Schwarzenau; Walter Weber; Schwarzenau; Elfriede Kaspar, Schweiggers; Karl Böhm, Waldhausen; Anna Sinhuber, Zwettl;