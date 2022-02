Autarkie des TÜPls in Allentsteig nicht gegeben?

Es wäre nach der Pandemie das nächste große Katastrophenszenario: Immer bewusster wird die Gefahr eines großflächigen Stromausfalls oder auch Blackouts. Die diversen Hilfsorganisationen sind aktuell stetig am Aufrüsten, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Auch das Bundesheer zielt auf einen autarken Betrieb der Kasernen. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Allentsteiger Stadtrat Alois Kainz kritisiert allerdings jetzt, dass das nicht schnell genug passiere.

„Durch das fehlende und notwendige Budget wurde die Autarkie des österreichischen Bundesheeres leider lange Zeit vernachlässigt. Von den 100 wichtigsten Liegenschaften unseres Heeres ist keine einzige für zumindest 14 Tage autark“, sagt Kainz. Er fordert deshalb, dass mehr Geld für die Blackout-Vorsorge in die Hand genommen wird, auch für die Kasernen am Truppenübungsplatz.

Dass ein komplett autarker Betrieb der Kasernen für 14 Tage aktuell noch unrealistisch ist, bestätigt auch TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch. Zumindest sieben Tage wären aber durchaus mit den aktuellen Mitteln bewerkstelligbar. „In den essenziellen Bereichen, wie Betriebsmittel, Wasserversorgung und Verpflegung sind wir bereits zu großen Teilen autark“, erklärt er.

Der Truppenübungsplatz verfügt über eigene Tankanlagen, eine eigene Wasserversorgung, Lagerkapazitäten und Notstromanlagen. Noch Bedarf gäbe es dagegen bei der Wärmeversorgung. Noch ist das Bundesheer von der Fernwärme in Allentsteig abhängig. „Diese Lücke gilt es in Zukunft zu schließen“, betont Gaugusch.

Der Plan sieht vor, dass die Kasernen bis 2025 im Notfall autark agieren können. Dafür soll auch die Notstromversorgung in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. So beginnt im März die Generalsanierung dreier Objekte am Truppenübungsplatz. Im Zuge dessen ist die Installation von Photovoltaik-Anlagen geplant.

Versorgungsprobleme im Lager Kaufholz

Alois Kainz ist die Aufrüstung bis 2025 allerdings zu langsam. Er sieht sofortigen Handlungsbedarf. Einen weißen Fleck gäbe es beispielsweise nach wie vor in der Lebensmittelversorgung, speziell im Lager Kaufholz. Erst 2025 soll hier die Versorgung mittels Verpflegungsreserve, also einer von Lieferanten unabhängigen Verpflegung, sichergestellt werden. „Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist der größte Truppenübungsplatz Österreichs und europaweit sogar der viertgrößte. Es ist einfach nur unverantwortlich, hier die Autarkie nicht schneller herzustellen“, meint Kainz.

Es gibt also doch noch einiges zu erledigen, bevor die Kasernen komplett autark agieren können. Die Priorität liegt dabei zuerst darauf, die eigene Einsatzfähigkeit sicherzustellen. Die letztendlichen Einsatzfelder bei der Unterstützung der Bevölkerung könnten danach je nach Bedarf vielfältig sein.

So könnten die Gemeinden Allentsteig, Göpfritz und teilweise Röhrenbach mit Wasser versorgt werden. Auch mit den großen Tankanlagen mit Betriebsmitteln und Treibstoff könne man im Ernstfall aushelfen. Mit der Polizei gäbe es bereits einen Kooperationsvertrag. Auch Ordnungseinsätze und die Bewachung kritischer Infrastruktur gehören zu den Aufgabenfeldern des Bundesheeres. Die Unterstützung für die Polizei wurde bereits während der Pandemie ähnlich gehandhabt, beispielsweise beim Contact Tracing oder in den Teststraßen.

Zumindest die grundlegende Infrastruktur für den Notfall steht laut TÜPl-Kommandant Gaugusch bereits, was natürlich nicht heißt, dass nicht noch mehr getan werden kann und sollte. Trotzdem fühle man sich jetzt schon recht gut gerüstet. „Wenn heute ein Blackout passiert, sind wir einsatzfähig“, verspricht der TÜPl-Kommandant.

