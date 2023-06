Stell dir vor in Kirchschlag geht das Licht aus

„Das Stromaggregat zur Sicherung der Wasserversorgung in unserer Gemeinde ist bereits bestellt, es muss nur geliefert werden“, erklärte Bürgermeisterin Christina Martin bei ihrer Begrüßung. Ein Notfallplan ist natürlich vorhanden, die Einbeziehung der Bevölkerung ist aber von großer Bedeutung. „Blackout bedeutet einen langandauernden (mehr als 12 Stunden)), großflächigen (ganze Staaten betreffenden) totalen Stromausfall“, erklärte an diesem Abend Markus Weber, hauptamtlicher Mitarbeiter des Zivilschutzverbands Niederösterreich. Die vielen Fragen, die sich bei der Vorbereitung auf ein solches, zwar unwahrscheinliches, aber mögliches Ereignis ergeben, konnte der Vortragende zum größten Teil beantworten.

Nachdenken und ausprobieren

Informationsmaterialien sind sowohl in Form von gedruckten Broschüren als auch als Downloads umfassend vorhanden. Das betrifft die Ausstattung mit Vorräten, Wasser und Medikamenten für einen krisenfesten Haushalt und viele weitere logistische Komponenten. Es sind oft Kleinigkeiten, die bedacht und ausprobiert werden müssen, wie z.B. die manuelle Öffnung eines elektrischen Garagentors oder die Gewohnheit das Auto schon bei halbleeren Tank an die nächste Tankstelle zu lenken. Nachbarschaftshilfe ist ein ebenso wichtiger Faktor, wie die Überlegungen was man beim totalen Stromausfall gemeinsam besser lösen kann als allein. Hilfe und Unterstützung findet man in der Vorbereitung auch bei den in jeder Gemeinde vorhandenen Zivilschutzbeauftragten. In Kirchschlag ist August Köck mit dieser Aufgabe betraut. Weitere Informationen erhält man am Gemeindeamt oder direkt beim Zivilschutzverband Niederösterreich.