Vorfreude auf kommende Auftritte im Bezirk Zwettl

Unsere Blasmusikkapellen durften fast zwei Jahre lang kaum auftreten, auch das Proben war den Musikern seit Beginn der Pandemie oft nicht möglich. Für das Frühjahr bereitet man sich nun aber wieder auf Konzerte und Wertungen vor.

Die meisten Blasmusikkapellen im Zwettler Bezirk haben die Proben laut Bezirksobmann Martin Hausleitner derzeit ausgesetzt. Manche proben unter der 2G Plus-Regelung. Die Entstehung eines Clusters will man natürlich verhindern. Hausleitner ist sich jedoch auch sicher, dass die Kapellen wieder durchstarten werden. So ist etwa am 2. April in Stift Zwettl ein Spiel in kleinen Gruppen geplant. „Wir hoffen auf viele Anmeldungen“, sagt Hausleitner. Außerdem freut er sich bereits auf die Marschwertung, die im Juni in Echsenbach abgehalten werden soll. Die Jungmusikerwoche in der ersten Ferienwoche will man ebenfalls wieder stattfinden lassen.

Nachwuchs bereitet in manchen Gegenden Sorgen

Die Muskeln müssen sich erst wieder aufbauen. Gerade bei der Blasmusik merkt man das bereits, wenn man einmal zwei Wochen lang nicht spielt.“ Martin hausleitner Bezirksobmann Blasmusikverband

Wirklich verlernt haben würden die Musiker durch die fehlenden Proben laut Hausleitner nichts: „Das ist wie Radfahren, aber der Ansatz leidet. Die Muskeln müssen sich erst wieder aufbauen. Gerade bei der Blasmusik merkt man das bereits, wenn man einmal zwei Wochen lang nicht spielt.“ Natürlich ist der Winter normalerweise die Hauptprobenzeit für Konzerte oder Frühschoppen im Frühjahr und Sommer.

Etwas Sorgen bereite in einigen Gegenden fehlender Nachwuchs. „In manchen Musikschulen sieht es sehr traurig aus“, berichtet Bezirksobmann Hausleitner und hofft auf wieder mehr Anmeldungen im kommenden Herbst.

Der Zwettler Musikverein C.M. Ziehrer hat Ende Jänner die Proben mit kleiner Besetzung wieder aufgenommen, wie Kapellmeister Herbert Grulich erzählt. Insgesamt gibt es hier rund 80 aktive Mitglieder, etwa die Hälfte kommt derzeit zum Proben zusammen. Hingearbeitet wird derzeit unter anderem auf zwei Konzerte am 22. und 23. April im Zwettler Stadtsaal unter dem Titel „Wenn der Ziehrer singt“. Die vergangenen zwei Jahre und die fehlenden Proben bemerke man schon, „aber bis April werden wir unser Niveau wieder haben“, ist Grulich zuversichtlich. Der Musikverein hielt auch bisher immer, wenn es im Laufe der vergangenen Jahre erlaubt war, Proben ab, wofür sich alle Musiker zuvor testen lassen. Die Umstände sei man also mittlerweile gewöhnt. Zudem merkt Kapellmeister Grulich an: „Wir führen sowieso immer schon Standeslisten.“ Nachzuverfolgen, wer bei den Proben war, wäre also kein Problem.

Ein Problem mit dem Musikernachwuchs sieht Grulich in Zwettl glücklicherweise auch nicht. „Wir haben eine gute Kooperation mit der Regionalmusikschule“, sagt er und freut sich, dass der Musikverein bereits im Frühjahr wieder junge Musiker begrüßen kann. Man sei zudem in der glücklichen Lage, stark besetzt zu sein, sodass einzelne Ausfälle nicht so schwerwiegend seien. „Bei kleineren Kapellen ist das wahrscheinlich schwieriger“, sagt Grulich.

Die Stadtkapelle Allentsteig startete vergangenen Sonntag wieder mit den Proben, nachdem man seit November pausiert hatte, wie Obmann Peter Hochleitner berichtet. Auch hier gilt derzeit die 2G Plus-Regelung. Der Großteil der Musiker erfülle diese auch, einzelne können solange nicht an den Proben teilnehmen. Das Musikheim biete glücklicherweise genügend Platz, um ausreichend Abstand halten zu können, und außer am Sitzplatz wird Maske getragen. Man ist dabei, eine grobe Jahresplanung zu erstellen, mit kommenden Konzerten und Wertungen. So will man ebenfalls an der Marschwertung im Juni teilnehmen. Außerdem plant die Allentsteiger Stadtkapelle eine Veranstaltung im Sommer.

„Das traditionelle Frühlingskonzert werden wir wahrscheinlich im Herbst nachholen“, meint Obmann Hochleitner. Es würde sich ansonsten mit den Proben nicht ausgehen. Hochleitner unterstreicht die Bedeutung einer Perspektive: „Es ist wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben.“ Das wirke sich auch auf die Motivation der Musiker aus.

Gute Zusammenarbeit mit Musikschule

Für Nachwuchs sorgt auch in Allentsteig die Zusammenarbeit mit der lokalen Musikschule. Dort unterrichten auch Musiklehrer aus der Kapelle. Man kann alle paar Jahre neue Musiker in die Stadtkapelle aufnehmen. Zudem gibt es ein eigenes Jugendorchester. „Es ist wichtig, junge Musiker möglichst früh dazu zu holen, damit sie das Vereinsleben kennenlernen“, betont Hochleitner.

Auf weitere Lockerungen, was die für den Probenbetrieb erforderlichen Maßnahmen betrifft, hofft noch der Musikverein Rappottenstein. In den vergangenen Monaten traf man sich nicht zum gemeinsamen Musizieren. „Wir sind eine Gemeinschaft und wollten wenn, dann alle gemeinsam proben“, sagt Obfrau Michaela Huber. Derzeit sei man in der Planung für kommende Auftritte, das komme aber natürlich darauf an, ab wann man proben kann. Huber freut sich zudem, dass man vergangenes Jahr zehn neue Mitglieder begrüßen durfte. Ein Vorteil ist, dass sich bei so vielen jungen Musikern einige bereits untereinander kennen.

Schwieriger mit dem Nachwuchs hat man es beim Musikverein Altmelon. „Wir sind eine kleine Gemeinde mit wenigen Einwohnern“, berichtet Obmann Martin Auer. Auch das Jugendorchester probt derzeit nicht, und normalerweise war man immer wieder in der Schule zum Vorspielen.

Der Musikverein wird mit Proben wohl im März wieder starten und auf die Marschwertung hinarbeiten. „Für das Frühjahrskonzert wird uns wahrscheinlich die Zeit zu knapp“, meint Auer. Zuhause vergesse natürlich ein Großteil der Musiker aufs Üben.

Bezirk Zwettl Blasmusik in Musikschule ist mehr Aufwand

