Das traditionelle Herbstkonzert der Blasmusikkapelle Bärnkopf am 17. November im Gasthaus Hofer zählte auch heuer wieder zu den musikalischen Höhepunkten in der Gemeinde. Mit einer ausgewogenen Mischung aus Tradition und Moderne brachten die Musikerinnen und Musiker prächtige Stimmung in den Festsaal. Durch das Programm führte mit Geist, Witz und Charme Moderatorin Kornelia Hofer.

Nach dem ersten Teil des Konzertes übergab, wie vereinsintern schon länger vereinbart, Kapellmeister Karl Grudl nach 30-jähriger Tätigkeit seine Funktion an Lucia Täubler. Für sein verdienstvolles Wirken wurde Grudl die Ehrennadel in Gold des NÖ Blasmusikverbandes überreicht. Zur Überraschung aller war auch der Sohn des scheidenden Kapellmeisters, Manuel Grudl, aus dem Norden Deutschlands extra zu diesem Konzert angereist und hielt eine sehr humorvolle aber auch emotionale Laudatio auf seinen Vater.

Den zweiten Teil des Konzertes gestaltete dann schon die neuen Kapellmeisterin Lucia Täubler, die sich mit sehr persönlichen Worten bei Karl Grudl für sein Wirken in der Musikkapelle Bärnkopf bedankte und ihn gleichzeitig bat, sie als Kapellmeister-Stellvertreter auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

Bei den Zugaben griffen dann auch noch einige Ex-Musiker spontan zu den Instrumenten, und so fand ein musikalischer Abend der „großen Überraschungen“, wie ihn Bürgermeister Arnold Bauernfried in seinen Grußworten bezeichnete, ein würdiges Ende.

Mit „Standing Ovations“ und viel Applaus bedankte sich das Publikum bei den Musikern der kleinen, aber feinen Musikkapelle Bärnkopf, für die dargebotenen Leistungen.