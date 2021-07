Stift Zwettl wurde zu Hollywood .

Ihr Können stellten 21 Absolventen des Meisterkurses an der Akademie für Naturgestaltung bei Franz-Josef Wein am Wochenende in Stift Zwettl unter Beweis: Dort zeigten sie ihre Abschlussarbeiten unter dem Motto: „Flora goes to Hollywood“. Die NÖN hat die Fotos.