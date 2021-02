Die Organisatoren sowie das gesamte Team konnten sich über 319 Spendenfreiwillige freuen, davon mussten 18 abgewiesen werden. Anni Thaler und Martina Neunteufl sorgten für die Stärkung der Blutspender. Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott erwähnte die Dringlichkeit des Blutspendens. Gerade in Zeiten der Coronakrise ist es wichtig, dass viele Menschen am Blutspenden teilnehmen. Um die Beteiligung an Spendern bewältigen zu können, wurden 12 Liegebetten bereitgestellt.