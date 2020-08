Blutspenden werden tendenziell im Sommer weniger. Die NÖN hat im Bezirk nachgefragt, wie das Spenden in Coronazeiten abläuft.

„Im Wesentlichen finden alle Aktionen auch trotz Corona statt und obwohl sie aufwändiger zu organisieren sind, kommen fast mehr Spender als sonst“, berichtet Manfred Ehrgott vom Zwettler Roten Kreuz. Woran das liegt, sei schwer zu sagen, denn der Trend hätte sich auch vor der Urlaubssaison bereits abgezeichnet. Ehrgott erwähnt auch, dass normalerweise viele Aktionen im Zuge von Kirtagen oder ähnlichen Veranstaltungen stattfinden, die natürlich zur Zeit abgesagt sind. Die dazugehörigen Blutspendeaktionen finden aber dennoch statt, aber die Menge ist nicht da. „Da kommen die Leute wirklich zur Spende“, sagt Ehrgott.

Generell sind die Zwettler sehr fleißige Blutspender. 2019 gab es insgesamt 49 Blutspendeaktionen im Bezirk. Dabei spendeten 6.346 Personen 5.808 Blutkonserven. Das ist deutlich höher als der Österreichschnitt. Auch Ehrgott meint: „Einen so hohen Spenderanteil wie in den Bezirken Zwettl und Waidhofen gibt es sonst nirgends, also wenn wir jetzt auch noch zu jammern anfangen würden.“

Anna Thaler ist in Zwettl mit der Organisation der Blutspendeaktionen betraut. „Das läuft eigentlich sehr gut“, erwähnt sie.

Seit Corona hat sie bereits einmal im Juni eine Aktion organisiert. Normalerweise finden diese im Rot Kreuz Haus statt, diesmal wurden die Blutspenden jedoch in der Zwettler Stadthalle abgenommen um mehr Platz zu haben. Beim Herrichten hat man dabei auch von der Gemeinde Unterstützung erhalten. Der Termin ist aber der gleiche geblieben, wie sonst auch. „Es ist sehr gut angenommen worden und wir hatten trotzdem viele Spender“, berichtet Thaler, die bisher auch kein negatives Feedback gehört hat.

Jause gab es zum Mitnehmen

Natürlich lief die Aktion etwas anders ab als gewöhnlich. So wurde etwa beim Eingang bereits Fieber gemessen und jeder musste eine Maske tragen. Außerdem musste die Jause anders organisiert werden, so gab es für die Spender ein Paket zum Mitnehmen anstatt der Jause vor Ort. Und die alkoholfreien Getränke waren in Flaschen anstatt wie sonst zum Ausschenken. „Zwei Tische haben wir trotzdem aufgestellt und ein paar haben sich nach der Spende kurz hingesetzt“, gibt Thaler an.

Ewald Edelmaier war während der Zeit von Corona bereits zweimal bei der Blutspende und sieht dabei auch kein Problem: „Wenn man gesund ist, kann man Blutspenden gehen.“ Auch ansonsten hat er bereits sehr oft sein Blut hergegeben. Ende August wird er das 130. Mal zur Spende gehen. „Theoretisch hätte ich bisher nur 15 mal öfter gehen können“, berichtet Edelmaier, der bisher schon fast 65 Liter Blut gespendet hat. An seine erste Spende erinnert er sich noch gut: „Das war einen Monat, bevor ich 18 Jahre alt wurde. Damals war das mit dem Einverständnis der Eltern nochmöglich.“

Was für ihn die Motivation sei, sein Blut so oft zu spenden? „Ich bin auch Feuerwehrkommandant, da hilft man ebenfalls den Menschen und falls man es selbst einmal braucht, ist man auch froh, dass Spenderblut da ist“, sagt Edelmaier, der bisher jedoch selber noch keine Blutkonserve benötigt hat. Außerdem meint er: „Das was am meisten wehtut daran, ist das Pflaster im Nachhinein herunterzureißen.“

Der Zwettler Gemeinderat erinnert sich auch an so manche Situation beim Spenden. „Der Arzt hat einmal gemeint, dem können wir gleich zwei Portionen abnehmen, der schaut eh gut aus“, lacht er. Einmal musste er außerdem das Bett wechseln, da beim ersten Versuch das Blut nicht geronnen ist. „Was mir in Zukunft abgeht, ist der Rotwein. Den trinke ich sonst nicht, aber normalerweise nach dem Spenden“, bedauert Edelmaier.

Für seine kommenden Blutspenden sieht er vor allem im Internet nach, welche Aktionen in der Nähe sind. Alleine ist er dann meistens nicht, sondern sei mit einer Partie von vier bis fünf Personen unterwegs. So wird das Blutspenden auch zum geselligen Erlebnis. „Meistens gehen wir dann gleich in der Früh, wenn noch nicht so viele Leute dort sind“, erzählt Edelmaier.