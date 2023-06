Abschlussfest des Klimaschulprojekts in Waldhausen

Die Volksschulen Kirchschlag-Ottenschlag, Kottes, Waldhausen und Sallingberg feierten am 7. Juni gemeinsam mit den Volksschulen Albrechtsberg und Weinzierl das Abschlussfest des Klimaschulprojektes „Boden ErLeben“ in der Mehrzweckhalle in Waldhausen.

Die Schüler der 3. und 4. Klassen aller Volksschulen beschäftigten sich ein Schuljahr lang mit dem Thema Boden und Klimawandel, sie untersuchten beim Boden-Workshop im Herbst den Boden im Schulgarten, gestalteten Bilder mit Erdfarben, fütterten Würmer in einer Wurmkiste in ihrem Klassenzimmer, legten einen Komposthaufen an und besuchten auch den Wurmhof in Zwettl bzw. die Kompostieranlage der Firma Brantner in Gneixendorf. Darüber hinaus erforschten sie die Bodentiere unter dem Mikroskop und pflanzten Sträucher im Schulgarten. In vielfältiger Weise entdeckten sie den Boden, dessen Funktionen und die Bedeutung für uns Menschen.

Die Ergebnisse des Projektes präsentierten alle Schüler beim Abschlussfest. In einem bunten und kurzweiligen Programm konnten sie auch vor den Augen der anwesenden Gemeindevertreter ihre Kreativität und ihr Können unter Beweis stellen.