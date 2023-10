Eine literarische Reise in die Welt der Bäume

Auf Einladung der Stadtbücherei Zwettl gestaltete der bekannte Schriftsteller Bodo Hell eine mit vielen humorvollen Pointen und mit viel Sachwissen angereicherte Lesung aus seinem aktuellen Buch „Begabte Bäume“, die im Rahmen der Aktionswoche „Österreich liest“ durchgeführt wurde und die beim zahlreich erschienenen Publikum großen Anklang fand.

Der 1943 in Salzburg geborene Autor, der für sein literarisches Schaffen vielfach ausgezeichnet wurde, begeisterte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem enormen Wissensschatz und seiner temporeichen, von Sprachwitz und musikalischem Rhythmusgefühl geprägten Vortragskunst. Die literarische Entdeckungsreise in die Welt der Bäume, der Waldarbeit und der Holzbearbeitung begann beim „Baum der Erkenntnis“ und führte zu vielen weiteren interessanten Baum-Stationen wie z. B. Eiche und Tanne bzw. Fichte. „Im Weihnachtslied ‚O Tannenbaum‘ irritiert der Ausdruck: ‚Blätter‘“, so die humorvolle Anmerkung von Bodo Hell.

Zwischendurch gab Bodo Hell Einblicke in seine langjährige Beschäftigung mit einem faszinierenden kleinen Musikinstrument, nämlich der Maultrommel, und erzählte von seinen Begegnungen mit Maultrommel-Instrumentalisten z. B. auf Reisen in die Mongolei und nach Vietnam. Zur Lesung in der Bücherei hatte er aus Bambus gefertigte Exemplare aus Asien mitgebracht, die er auch gleich in der Praxis vorführte und für kurze musikalische Kostproben verwendete.

Begegnungen und Geschenke

Im Anschluss an die Lesung nahm sich der Autor gerne Zeit, um Bücher zu signieren und um sich mit den Besucherinnen und Besuchern zu unterhalten, unter ihnen auch viele langjährige Freunde und Wegbegleiter wie z. B. der ehemalige Archivar und Bibliothekar des Stiftes Admont, Johann Tomaschek, der Bodo Hell einst bei der Recherche für sein Buch „Admont Abscondita“ unterstützt hatte. Anlässlich der Lesung gab es auch einen mit den Werken des Autors bestens bestückten Büchertisch, der von der Buchhandlung Grohmann zusammengestellt wurde und der einen wunderbaren Überblick über das literarische Schaffen von Bodo Hell bot.

Seitens der Stadtbücherei gab es nach dem Schlussapplaus noch ein kleines Überraschungsgeschenk für den Autor, der heuer sowohl seinen 80. Geburtstag als auch sein 45-jähriges Jubiläum als Senner auf der Grafenbergalm im Dachsteingebiet feiern konnte: Bodo Hell freute sich über eine im Namen der Stadtbücherei Zwettl überreichte „Schenken mit Sinn“-Geschenkurkunde der Caritas Österreich für eine „Bodo Hell-Ziege in Burundi“ sowie über das dazugehörige, mit dem kleinformatigen Umriss einer Ziege bedruckte T-Shirt.