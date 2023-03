Sturm wütete rund um Ottenschlag

Gestern gab es viele Einsätze im Süden des Bezirks Zwettl. Die Freiwillige Feuerwehr Ottenschlag rückte heute (Donnerstag, 9. März) kurz nach sieben Uhr wegen massiver Sturmschäden aus. Einige große Bäume konnten dem starken Sturm in der Nacht mit Böen bis 90 km/h nicht standhalten und fielen auf der B36 zwischen Ottenschlag und Haiden quer über die Straße. Die Kameraden, ausgerückt mit 3 Fahrzeugen, konnten rasch, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Ottenschlag, die Fahrbahn wieder frei bekommen. Die B36 musste so lange von der Polizei in beide Richtungen gesperrt werden. Noch während den Aufräumungsarbeiten folgten innerhalb kurzer Zeit zwei weitere Alarmierungen wegen umgestürzter Bäume, unter anderem auf der L78 zwischen Neuhof und Spielberg. Zum Glück gab es auch hier keine Verletzten.

