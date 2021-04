Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pölla stand auch der Rechnungsabschluss 2020 auf der Tagesordnung. Große Diskussionen gab es dabei keine. Die Abstimmung verlief einstimmig. Dieses Muster zog sich durch die komplette Sitzung.

Boom beim Bauland. Neuigkeiten gibt es bei den Grundstücksverkäufen. Insgesamt vier Baugründe konnte die Gemeinde verkaufen. Zwei davon befinden sich in Altpölla. Für die anderen beiden in Franzen fand sich ein Käufer, der übergreifend ein größeres Bauprojekt plant. So ist dort ein Wohngebäude mit mehreren Wohnungen angedacht. ÖVP-Bürgermeister Günther Kröpfl zeigt sich zufrieden: „Man merkt, dass es gerade einen Boom beim Bauland gibt. Bei manchen Grundstücken gab es sogar mehrere Bauwerber.“

Bauland wird auch teurer. Im gleichen Zuge war auch die Erhöhung der Grundstückspreise Thema. Zwölf statt bisher 9,50 Euro pro Quadratmeter soll das Bauland in Zukunft kosten. „Wir hatten seit 2009 keine Erhöhung mehr, insofern ist eine geringfügige Anpassung jetzt nötig“, meint Kröpfl.

Umfangreiches Angebot für den Sommer. Ein Ferienangebot für Kinder und Jugendliche ist geplant. Die Leitung für die Sommersportwoche würden Sportstudenten übernehmen. Die Gemeinde unterstützt das und übernimmt die Hälfte der 90 Euro Teilnahmekosten pro Kind. Daneben will die Gemeinde selber ein umfangreiches Ferienprogramm anbieten – organisert wird das von Gemeinderäten.

Neue Förderung für Zählerkästen. Angepasst wurden zudem die Gemeindeförderungen. Größte Neuerung dürfte dabei eine Förderung zum Thema Strom sein. So soll jeder, der seinen Zählerkasten dahingehend umbaut, dass er den Strom selbst einspeisen kann, unterstützt werden. 100 Euro steuert die Gemeinde für jeden Umbau bei. Andere größere Förderungen, wie neue Photovoltaikanlagen, bleiben.