Interview mit Gerhard Zinner: „Ich dachte zuerst noch an Nebel...“

Es waren erschreckende Bilder: Am 8. November brannten bei der Firma Waldland eine Trocknungshalle sowie eine angrenzende Lagerhalle ab. 160 Floriani waren teilweise tagelang bei den Löscharbeiten im Einsatz. Im exklusiven NÖN-Interview spricht Geschäftsführer Gerhard Zinner vier Wochen später über die Folgen des Brandes, den Wiederaufbau und welche Pläne er für 2022 hat.

NÖN: Wie haben Sie den Tag des Brandes erlebt?

Gerhard Zinner: Wir hatten an diesem Montag eine Geschäftsführersitzung im Panoramasaal. Bei der ersten Rauchschwade dachte ich noch an Nebel. Überraschend für uns alle war die enorme Geschwindigkeit, mit der sich der Brand ausgebreitet hat.

Als Brandursache wurde eine Ofenüberhitzung festgestellt...

Zinner: Eine externe Firma führte am Vormittag noch Servicearbeiten an den Trocknungsöfen durch. Der Schock war groß, vor allem weil die Saison mit Oktober schon abgeschlossen war. Es sind 5.000 Quadratmeter Hallen zerstört und 900.000 Kilogramm Kräuter betroffen, wovon 300.000 Kilogramm in einem Keller gelagert waren. Diese werden untersucht, ob sie verwertbar sind. Es sieht aber gut aus, weil dort weder Löschwasser noch Rauch eingedrungen sind.

Welche Kräuter sind vom Brand betroffen?

Zinner: Vor allem Küchenkräuter: Petersilie, Dill, teilweise Schnittlauch, aber auch Ginkgo und Johanniskraut. Wir gehen davon aus, dass die Kunden zu uns halten werden und wir den Ausfall gemeinsam kompensieren können. Nach den ersten Gesprächen werden wir gut über die Runden kommen, auch ohne größere Folgeschäden für unsere Kunden. Wir haben glücklicherweise drei weitere Anlagen, drei Viertel der Lagerware war in anderen Hallen gelagert. Es ist also keinesfalls so, dass Waldland nicht lieferfähig wäre oder gar ganz abgebrannt ist, wie es in manchen Meldungen dargestellt wurde.

Wie waren die ersten Schritte nach dem Brand?

Zinner: Innerhalb kürzester Zeit war für uns glücklicherweise klar, dass keine Mitarbeiter mehr in den Hallen waren. Während des Brandes war es nötig, mit Baggern die Kräuterhaufen zu trennen, da es sonst wochenlang gebrannt hätte. Ein großes Anliegen war uns, den Mitgliedsbetrieben und dem gesamten Waldland-Team die Sicherheit der Arbeitsplätze und der weiteren Produktion zu vermitteln.

Wie ist der aktuelle Stand der Aufräumarbeiten?

Zinner: Das Areal wurde eine Woche nach dem Brand freigegeben. Die Entsorgung des Brandmülles ist ein Riesenthema. Wir trennen gerade verbranntes Eisen und Metall von Restmüll und Bauschutt. Das wird vielleicht noch eine Woche in Anspruch nehmen. Die Entsorgung wurde bereits vergeben. Außerdem müssen wir klären, ob die Fundamentplatten beschädigt sind oder ob wir sie weiterverwenden können.

Wie hoch ist die Schadenssumme?

Zinner: Grundsätzlich kann man von den Zahlen, die spekuliert wurden, ausgehen, also im zweistelligen Millionenbereich. Das kann sich aber noch um ein Drittel auf oder ab bewegen.

Wie geht es weiter?

Zinner: Seit zwei Wochen planen wir intensiv den Wiederaufbau. Was unsere Bauern im Frühjahr anbauen können, hängt auch davon ab, welche Trocknungskapazitäten wir wie schnell aufstellen können. Wir arbeiten an einem „Plan A“ und überlegen im Hintergrund einen „Plan B“ – also etwa wo können wir Trocknungskapazitäten zumieten oder eventuell mobile Trocknungsgeräte übergangsweise ankaufen. Das Ziel ist natürlich, Plan A möglichst schnell umzusetzen.

„Werden es gut meistern“: Waldland-Geschäftsführer Gerhard Zinner blickt trotz des Brandes optimistisch ins Jahr 2022. Geplant sind etwa der Ausbau der Ölmühle in Kautzen sowie ein neues Verkehrssystem in Oberwaltenreith. Bianca Hochenauer

Wie sieht der aus?

Zinner: Wir wollen die Hallen am selben Areal wieder aufbauen und ein verstärktes Augenmerk auf Betriebssicherheit legen. Ein wesentlicher Teil der Anlage mit mindestens der halben Trocknungskapazität wie bisher soll dort nächstes Jahr wieder stehen. Ob das Anfang Mai oder Juli sein wird, kann ich aufgrund der derzeitigen Lieferzeiten noch nicht sagen. Außerdem wollen wir die am Betrieb vorhandenen Kapazitäten maximal ausnutzen.

Was wird sich für die Bauern 2022 ändern?

Zinner: Der Anbau einzelner Kräuter wird in reduzierter Form stattfinden. Dauerkulturen wie Schlüsselblumen und Schnittlauch werden voraussichtlich in vollem Umfang geerntet und verarbeitet.

Abseits des Brandes: Wie war das Erntejahr 2021?

Zinner: In allen Bereichen sehr zufriedenstellend, wir sind gut unterwegs gewesen. Bei vielen Körnern, darunter die Mariendistel, war die Ertragssituation sogar sehr gut.

Wie läuft der Ausbau der Ölmühle in Kautzen?

Zinner: Hier sind wir so weit, dass wir den zweiten Ausbauschritt, der ab Herbst 2022 geplant gewesen wäre, etwas vorziehen können. Wir wollen dort die Verarbeitungskapazitäten durch zusätzliche Silos und Öltanks erhöhen. Momentan verarbeiten wir im Monat etwa 800 Tonnen Saat, das wollen wir auf 1.000 erhöhen.

Welche Pläne gibt es noch für 2022?

Zinner: Betriebsintern wird zur Zeit der Zubau unseres Geschäftslokales umgesetzt. Wir wollen den Kundenverkehr vom Werksverkehr trennen und separate Zufahrten bieten. Das Projekt wird im Frühjahr fertiggestellt.

Welches Fazit ziehen Sie im Bereich der Tierhaltung, also Geflügel und Fisch?

Zinner: Dieser Bereich entwickelt sich enorm. Die Saison ist noch nicht abgeschlossen, weil Weihnachten noch vor der Tür steht. Unsere Weihnachtsgänse sind jedoch schon ausverkauft, wer schnell ist, hat noch Möglichkeiten bei Ente, Fisch und Huhn. Wir werden aber auch dort aufgrund der hohen Nachfrage bald sagen müssen: Gut, aber aus.

Wie spüren Sie die Auswirkungen des Lockdowns im Betrieb?

Zinner: Im Geschäft bemerken wir es schon. Man hat das Gefühl, viele Menschen fahren deshalb zum Einkaufen nicht fort. Unser Lebensmittelgeschäft ist in der Wahrnehmung während eines Lockdowns vielleicht nicht so stark präsent wie Supermärkte. Wir haben aber natürlich auch geöffnet. Gleichzeitig zieht der Onlinehandel aktuell wieder stark an.

Wie blicken Sie nach diesem turbulenten Jahr in Richtung 2022?

Zinner: Aufgrund der Umstände wird es ein extrem herausforderndes Jahr. Die Nachteile der kleinstrukturierten Waldviertler Landwirtschaft auszugleichen, war immer der Grundsatz von Waldland. Das Bewusstsein, dass dieser Weg mit enorm viel Arbeit und Organisationsaufwand verbunden ist, war für uns nie ein Grund ihn nicht zu gehen. Dieser Herausforderung werden wir uns auch 2022 stellen. Nachdem wir aber ein hervorragendes Team haben, werden wir es gut meistern.