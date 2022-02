Zwettl: Vater löschte Flammen mit Pulverlöscher

Vermutlich führte technischer Defekt an einem LED-Leuchtband, das der 13-jährige Sohn an einem Regal angebracht hat, am 19. Februar gegen 13.15 Uhr zu einem Kleinbrand im Dachgeschoß eines Wohnhauses in Rudmanns. Der Hausbesitzer konnte die Flammen selbst löschen. Verletzt wurde niemand.

