Brand in einem Gartenhaus Kainrathschlag: Sauna ging in Flammen auf

Foto: NOEN, Symbolbild

E in Gartenhaus, das als Sauna genützt wird, ging am Montag, den 12. Dezember, gegen 21.30 Uhr in Flammen auf. Laut dem Saunabesitzer soll ein Defekt beim Saunaofen bzw. beim Rauchrohr das Feuer ausgelöst haben.