Neun Feuerwehren bekämpften Brand einer Maschinenhalle .

Zu einem Brand in einer Maschinenhalle in Vierlings im Bezirk Zwettl kam es am 7. April. Die Feuerwehren Jagenbach, Siebenlinden, Groß Wolfgers, Großreichenbach, Mannshalm, Sallingstadt, Schloß Rosenau, Schweiggers und Zwettl-Stadt wurden um 14.38 Uhr alarmiert.