Neues Stora-Enso-Werk in Tschechien

N ach rund zwei Jahren Bauzeit beginnt nun allmählich die Produktion in Ždírec nad Doubravou, im zentralen Tschechien gelegen. Ždírec ist nach Bad St. Leonhard und Ybbs in Österreich und Gruvön in Schweden das vierte CLT-Werk von Stora Enso.

CLT steht für „Cross laminated timber“, auf deutsch „Sperrholz“. Dieses sei laut dem Unternehmen besonders umweltfreundlich und könne zur Reduzierung des CO 2 -Austoßes beitragen. „Unser großes Ziel ist es, Holz zum vorrangigen Baumaterial gegenüber von Stahl und Beton zu machen“, betonte der leitende Vizepräsident von Stora Enso, Lars Völkel, bei der Eröffnung der neuen Produktionsanlage.

„CLT ist ein modernes und nachhaltiges Bauprodukt, das es ermöglicht, mit großer Präzision und Geschwindigkeit zu bauen. Die geschätzte jährliche Produktionskapazität wird nach dem Hochfahren etwa 120.000 Kubikmeter betragen“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Insgesamt wurden 79 Millionen Euro in das neue CLT-Werk investiert, welches letzten Endes 110 Arbeitsplätze bieten soll. Die erste Welle an Mitarbeitern wurde übrigens am österreichischen Standort in Ybbs ausgebildet.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.