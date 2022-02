Brandort war nicht einfach zu orten

Der Besucher des Landesklinikums schlug am 23. Februar kurz vor 19.30 Uhr Alarm. Zuerst wurde die Feuerwehr Zwettl-Stadt über Florian NÖ alarmiert. Da sich der Feuerschein in Richtung Edelhof/Rudmanns/Stift befunden hat, wurden auch die Floriani aus Rudmanns informiert. Vereinbart wurde, dass die Feuerwehrmitglieder vom Landesklinikum aus die Rudmannser Kameraden zum Einsatzort lotsen sollen.

Den Feuerschein am Horizont orteten die Einsatzkräfte in Richtung Stift Zwettl und Gerotten. Somit wurde auch die Feuerwehr Stift Zwettl verständigt, ebenso das Bundesheer verständigt, da sich der Brand durchaus auch im Bereich des Truppenübungsplatzes Allentsteig befinden haben könnte. Und das wurde dann auch bestätigt. Da die Einfahrt in den betroffenen Bereich nicht erlaubt und möglich war, rückten die Feuerwehrkräfte aus Stift Zwettl, Rudmanns und Zwettl-Stadt gegen 20 Uhr wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein.

Auch die Soldaten mussten nicht in Brandeinsatz gehen. Der Kleinbrand, der bei der Schießbahn in Wildings ausgebrochen war, löschte sich selbst auf den dafür installierten Brandschutzstreifen. Bereits am Nachmittag kam es auf der Panzer-Schießbahn in Thaures ebenfalls zu einem Kleinbrand. Auch hier sorgten die Brandschutzstreifen für ein rasches Ende der Flammen. Laut Bundesheer waren an diesem Tag Schießübungen im Gang, dabei dürfte das trockene Gras entzündet haben.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden