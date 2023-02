Übungen am TÜPl Allentsteig: Flurbrand dient Wissenschaft

In den nächsten Wochen werden behördlich genehmigte Brandschutzübungen am TÜPl abgehalten. Mit diesen Flurbränden, bei denen es bis zum 17. März auch zu starker Rauchentwicklung kommen kann, werden gleich mehrere Ziele verfolgt.

In erster Linie dienen diese Brandschutzübungen, die bis zum 17. März dauern können, der Aus- und Weiterbildung von Brandschutzkräften bei der Bekämpfung von Flurbränden. Besonders wichtig ist dies bei Flurbränden in mit Blindgängern belasteten Gebieten am Truppenübungsplatz.

Weiters wird schon jetzt das brennbare Material in den Offenlandflächen minimiert. „Das verhindert unkontrollierte Brände in der Brutzeit“, informiert der TÜPl, „und dient dem Erreichen der Erhaltungsziele für das EU-Vogelschutzgebiet TÜPl.“ Der Erhalt der Offenlandflächen soll auch die Blindgängersuche erleichtern.

Forschungsprojekt von Boku, TU und Partnern

Da es derzeit kein auf die Vegetation Österreichs abgestimmtes Waldbrandmodell gibt, hat die Universität für Bodenkultur in Kooperation mit der Technischen Universität Wien, dem Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, dem NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum sowie dem TÜPl ein gemeinsames Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Der TÜPl ist bei der Durchführung von Brandversuchen im Felde beteiligt, da im Rahmen der Brandprävention und der Pflege des Offenlandes gezielt Flächen am Truppenübungsplatz im Zuge von Brandschutzübungen gezielt abgebrannt werden, wie sie in den nächsten Wochen geplant sind.

Studenten der BOKU erhoben auf ausgewählten Flächen die Vegetationsdaten, damit bei den Brandübungen das genaue Verhalten des Feuers wissenschaftlich beobachtet und beschrieben werden kann. Nach Auswertung dieser Ergebnisse soll es möglich sein, mithilfe von Vegetationsdaten und Geländemodellen eine exaktere Prognose der Waldbrandgefahr abzugeben und das Brandverhalten zu simulieren.

Die Vegetationsdaten werden dabei durch Luft- und Satellitenbilder erhoben und das Geländemodell mithilfe von Laserscans von ganz Österreich erstellt.

