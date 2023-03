Erstmals Fastentuch in der Kirche Altpölla

Gestaltet wurden die beiden Fastentücher „Es tut sich auf“ von der in Graz und Wien lebenden Künstlerin Petra Holasek auf Einladung von Andreas Janta-Lipinski. Er ist für den Pfarrverband Krumau-Pölla, also die Pfarren Krumau am Kamp, Idolfsberg, Altpölla, Neupölla und Franzen verantwortlich. Seit Aschermittwoch haben die um 1261 gegündete, der heiligen Margareta von Antiochia geweihte und im 18. Jahrhundert barockisierte Pfarrkirche Krumau am Kamp und die gotische Staffelkirche Altpölla mit romanischem Kern, eine der ältesten Pfarrkirchen unter Denkmalschutz im Waldviertel, ein Fastentuch.

Der Brauch, während der Fastenzeit in Kirchen und Kapellen Altäre oder den gesamten Altarraum mit Tüchern abzuhängen, reicht mehr als 1000 Jahre zurück. Auch heute noch verdecken während der vierzehntägigen katholischen Passionszeit Tücher traditionell die prunkvollen Altarbilder, damit überdies die Augen „fasten“ können.

Obwohl oft kunstvoll gestaltet, ist das Fastentuch grundsätzlich ein Zeichen für das Einfache, für die Reduktion. So verweisen auch Petra Holaseks Fastentücher in ihrer in weiten Partien zurückhaltenden Farbigkeit auf die Zeit der Selbstreflexion, auf eine Zeit, in der wir innehalten und uns ohne Ablenkung auf unser Leben besinnen. Holasek geht es in ihrer Arbeit um Verhüllung und Enthüllung gleichermaßen. Die künstlerischen Interventionen in den Pfarrkirchen Krumau am Kamp und Altpölla im Waldviertel bringen zum Ausdruck, dass hinter dem Acrylbild der Künstlerin etwas sehr Kostbares verborgen liegt, das zu bestimmten Zeiten und am Ende der Fastenzeit wieder feierlich sichtbar gemacht werden wird: Die Enthüllung als demonstrative Offenbarung des Göttlichen.

Das Fastentuch in der Pfarrkirche Altpölla hängt bis Gründonnerstag, 6. April, und ist von Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0680 21 42 245 zu besichtigen. Im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen 2023, die heuer am Freitag, 2. Juni, stattfindet, wird Petra Holasek in der Pfarrkirche, im Pfarrhof und im Pfarrsaal der Pfarrkirche in Krumau am Kamp aktuelle Arbeiten präsentieren.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.