Bezirk Zwettl: Nikolaus brachte Kinderaugen zum Strahlen

Das Team der Jugend von Friedersbach unter Obmann Florian Lintner bereitete mehr als 80 Nikolaussackerl für die Orte Friedersbach, Eschabruck, Mitterreith, Oberwaltenreith und Wolfsberg vor. Diese wurden am Sonntag, 5. Dezember vom Nikolaus mit Begleitung eines Krampuses an die Kinder verteilt. Dieser Besuch war nur möglich mit Voranmeldung der Eltern.Im Bild: Die Kinder Valentina und Severin Dirnberger, Madeleine Gasselstorfer, Krampus (Jonas Göschl) und Nikolaus (Ewald Edelmaier). Paulina und Jonathan Mayerhofer wurden von Engerl Sabrina Bruckner und Nikolaus Jürgen Wiesinger überrascht. Nach der Familienmesse am 5. Dezember, die Pfarrer Eugeniusz Warzocha zelebrierte, wurden vom Nikolaus an die Kinder Nikolaussackerl mit Süßigkeiten verteilt. Diese waren vom Pfarrgemeinderat mit Obmann-Stellvertreter Franz Seper und seinem Team vorbereitet worden. Weiters konnten die Kirchenbesucher Kerzen mit dem Motiv der Pfarrkirche Niedernondorf erwerben, die von den Eltern und Kindern der Jungschargruppe vorbereitet worden waren. Im Bild die Kinder (von links) Johanna, Isabella, Tobias, Lena, Florian, Theresa, Lina, Mia, Jonny, Jonas und Niklas sowie Regina Bauer und Nikolaus (Franz Gutmann). Der Nikolaus bei Alex, Denise und Yvonne überbrachte neben Süßigkeiten auch die Botschaft „Say no to plastic bags“. Der Nikolaus überbrachte der Rot-Kreuz-Dienststelle Langschlag ein Nikolaushaus und übergab es dem diensthabenden Walter Bröderbauer. Der Nikolo mit einer Schar Krampusse war in Langschlag unterwegs. Marie und Laura Stadler wurden vom Nikolo und einem Krampus besucht. Sie erhielten mehrere Geschenke. Nach der Sonntagsmesse waren neben dem Nikolaus in Gestalt von Johann Graf auch Kaplan Pater Gregor Bichl und die Ministranten anwesend bei den kleinen Gästen.

