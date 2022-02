Brauerei Zwettl bringt "Johann" auf den Markt

Foto: Adler & Wald

Das bestehende Sortiment an alkoholfreien Getränken der Privatbrauerei Zwettl mit den bekannten „Korl“, „Mitzi“ und „Schurli“ wird nun um den „Johann“ erweitert. Der fruchtige Durstlöscher wird aus schwarzen Johannisbeeren hergestellt, enthält nur natürliche Inhaltsstoffe und ist von Natur aus vegan. Der direkt gepresste Johannisbeersaft wird mit glasklarem Wasser aus eigenen Brauereiquellen gespritzt, mit Kohlensäure versetzt und verzichtet auf alles, „was künstlich ist.“

Damit will man den Erfolg prolongieren, denn „das Interesse der Konsumenten an alkoholfreien Durstlöschern aus der Region ist groß“, wissen Robert Kamleitner und Josef Kitzler, Verkaufsleiter Gastronomie und Handel. Im Vorjahr wurden mehr als 825.000 Flaschen der alkoholfreien Spezialitäten abgesetzt. „Wir können nicht nur Bier - wir können auch Erfrischungsgetränke – und wie! Mit Johann im Sortiment wollen wir die Million Flaschen knacken“, ist das erklärte Absatzziel der beiden Getränkeexperten. Mit dem neuen Johann beweist die Brauerei einmal mehr, dass Zwettler „den Durst vielfältig löscht“ und Trends perfekt in Produkte umsetzt.

Foto: Adler & Wald

Das neue - ebenfalls in der blauen Zwettler-Bierkiste erhältliche - Erfrischungsgetränk wird in umweltfreundliche Glas-Mehrwegflaschen abgefüllt und ist im regionalen Lebensmittelhandel, bei zahlreichen Getränke-Großhändlern sowie im Zwettler Biershop erhältlich. Konsumenten können die Pfandflaschen – wie gewohnt – in der Zwettler Bierkiste in den Supermärkten zurückgeben. Diese werden dann gereinigt und wieder befüllt.

