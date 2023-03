Karl Schwarz überreichte Neptun-Preis für „Lichtzeichnungen“

Die Privatbrauerei Zwettl unterstützt auch heuer wieder den renommierten Neptun-Wasserpreis, der vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft sowie weiteren Partnern getragen wird. Mit dem erstmals in den Rang des Staatspreises gehobenen Neptun-Wasserpreis werden Projekte in fünf Kategorien, die sich der Ressource Wasser widmen, ausgezeichnet. Die Waldviertler Brauerei ist Sponsor der Kategorie „WasserKREATIV“, die sich, wie der Name vermuten lässt, der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Wasser widmet.

Der Neptun wird alle zwei Jahr vergeben. Die heurige Verleihung fand dabei im Wiener Palais Wertheim statt. Brauereiinhaber Karl Schwarz übergab gemeinsam mit Bundesminister Norbert Totschnig den Preis an die siegreichen Wienerin Regina Hügli.

Acht Lichtzeichnungen der Künstlerin zeigen den Verlauf der europäischen Hauptwasserscheide in nächtlichen Landschaften. „Auf den fotografischen Langzeitbelichtungen hat Regina Hügli die an sich unsichtbare Linie der Wasserscheide sichtbar gemacht. Unter anderem auch mit Aufnahmen aus dem Waldviertel. Das freut uns als Waldviertler Brauerei natürlich ganz besonders“, betont Karl Schwarz.

Mittels Sonderauszeichnung soll der „WasserKREATIV“-Preis im Frühjahr heuer auch direkt in die Region geholt werden. All jene eingereichten Kunstwerke mit Waldviertel-Bezug nehmen an der zusätzlichen Verleihung teil. Eine Expertenjury wählt den Siegerbeitrag aus, der unabhängig von der allgemeinen Kunst-Kategorie im Frühjahr veröffentlicht werden soll.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.