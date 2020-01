Der Kindermaskenball war ein Erfolg. Erlös fließt in Ortsverschönerung.

Zum Kindermaskenball lud der Verschönerungsverein am Samstag, dem 11. Jänner in das Feuerwehrhaus in ein.

Alexander Grossler, die Mitglieder des Vereines, viele freiwillige Helfer und die Feuerwehrmitglieder waren bereits im Vorfeld fleißig unterwegs, um den Kindern ein wunderschönes Fest zu garantieren. DJ Marco Silipp hatte ein besonders abwechslungsreiches Musikprogramm für gute Unterhaltung und Spiele zusammengestellt. Karin Hopfgartner, Rosi Krötzl und Marianne Pany vom Dorfverschönerungsverein, alle in hübschen Ponchos gekleidet, waren unermüdlich unterwegs, um Sesselspiel, Geschicklichkeitslaufen, Zielwerfen und Luftballonrally für die Kinder vorzubereiten. Mit Pommes, belegte Broten oder Mehlspeisen wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Großer Andrang herrschte auch bei den beiden Schminkstationen mit Susi Bauer-Kain und Koni Silipp, wo man sich das gewünschte „Aussehen“ auswählen konnte. Der Luftballonformer, Stefan Kuttelwacher hatte alle Hände voll zu tun, um den Kindern die gewählten Formen aus den Ballonen zu erstellen. Erst in den späten Nachmittagsstunden hatte das Treiben ein Ende und die Kinder traten überglücklich den Nachhauseweg an. Der Erlös dieser Veranstaltung wird zur Ortsverschönerung und zum Spielplatzgeräteankauf Verwendung finden, so Obmann Grossler.