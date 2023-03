Zwettler Grüne laden zur Radbörse

Radlos muss nicht sein! Die meisten Wege des täglichen Bedarfs sind kurz und gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigbar. Noch dazu ist diese Bewegung für ihre Gesundheit sehr förderlich.

Die Kinder sind gewachsen, die Fahrräder nicht. Bringen Sie das zu klein gewordene, und holen sie sich die nächste Größe. Bei der diesjährigen Neuauflage der Zwettler Radbörse der Grünen finden sie ein breites Angebot für Groß und Klein.

„Die Radbörsen in ganz Niederösterreich werden großartig angenommen, haben sich zu einem echten Klassiker entwickelt, und das bei meist schönem Wetter“, freut sich die Organisatorin Landtagsabgeordnete Silvia Moser von den Grünen Zwettl schon auf die Radbörse am Samstag, dem 1. April, am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl. Los geht es um 8 Uhr, Ende ist um 12Uhr.

