Um den Warentransport von China nach Europa effizienter zu gestalten, soll die in Europa unübliche Breitspurbahn in den Raum Wien verlängert werden und mit einem neuen Terminal ein Umschlagzentrum für den Weitertransport der Waren in Europa errichtet werden. Aktuell endet das Netz im slowakischen Kosice. VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko erteilte dem Projekt vor kurzem eine Absage, die NÖN berichtete.

Für Aufsehen sorgt jetzt ein Sager von Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung in Niederösterreich. In der Krone vom 25. Oktober schlägt er vor, eine Endstation samt Güterumschlagplatz am Truppenübungsplatz Allentsteig zu errichten. Als Grund führt er wenige Anrainer und eine bessere Nutzung des Geländes an, wird er in der Krone zitiert.

TÜPl-Pressesprecher Dietmar Butschell bezeichnet im Gespräch mit der NÖN die Idee als „Alibaba-Verteilungszentrum“ (Alibaba ist ein chinesischer Online-Marktplatz, Anm.) und kann sich das nicht vorstellen: „Mit unseren Übungen und den schwierigen Holzarbeiten im blindgängergefährdeten Raum ist das nicht machbar.“ Möglich sei ein solches Projekt nur am Rand des TÜPl, „aber auch da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.“ Er hörte am Freitagvormittag zum ersten Mal von der Idee: „Ich stelle mir das wie einen Industriehafen mit zig Terminals vor – wie soll das bei uns gehen?“, fragt er.

Der Allentsteiger und FPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Kainz sagt zum Sager von Salzer verschmitzt: „Vorstellen kann man sich alles, wenn man genug Fantasie hat. Ob das aber Sinn macht, wage ich zu bezweifeln.“ Vor allem durch die militärische Nutzung halte er den TÜPl als nicht geeignet für einen Ausbau der Breitspurbahn.

Auch der Allentsteiger Bürgermeister Jürgen Koppensteiner erfuhr per WhatsApp am Freitagmorgen vom Sager des IV-Präsidenten. Er könne das Projekt „zum aktuellen Wissensstand nicht beurteilen“.