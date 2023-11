Natalie Frühwirth „bäckt“ in Starkoch Johann Lafers Brotbackbuch

„Unsere Brotbibel“ heißt das neue Brotbackbuch von Starkoch Johann Lafer, welches er gemeinsam mit dem Brotexperten Bernd Kütscher (Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim/D) verfasst hat. Im Buch sind auch 44 ausgewählte Bäckermeisterinnen und -meister aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol porträtiert, die jeweils ein besonderes Brotrezept aus ihrem Sortiment ins Buch eingebracht haben.

Darunter ist auch Bäckermeisterin und Brotsommelière Natalie Frühwirth (31) von der Bäckerei Konditorei Frühwirth in Altmelon. Die Präsentation von „Unsere Brotbibel“ fand am Dienstag im Forum auf der Fachmesse iba in München statt. Natalie Frühwirth war mit auf der Bühne und freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Starkoch: „Es war für mich eine Ehre, von Johann Lafer ausgewählt zu werden und gemeinsam mit so großartigen Bäckerinnen und Bäckern zu seinem Buch beitragen zu dürfen“.

„Ich repräsentiere Österreichs Bäckerinnenschaft im Buch“

Im Vorjahr machte Bäckermeisterin Natalie Frühwirth ihren Abschluss als geprüfte Brotsommelière in Weinheim (D). Am letzten Tag haben alle Teilnehmer gemeinsam mit Johann Lafer in seiner Kochschule gekocht. „Lafer ist sehr verbunden mit dem Bäckerhandwerk und nebenher hat er uns beim Zubereiten der Speisen sehr viel von seiner langjährigen Berufserfahrung mitgegeben“, erzählt Frühwirth. „Die Gastronomie und Bäckerbranche sind ja ganz nah beieinander, es gibt oft Kombinationen und so sind wir in Verbindung geblieben.“

Frühwirth erzählt, dass sie per E-Mail zum Mitmachen am Brotbackbuch eingeladen wurde. „Da hab ich mir sofort gedacht, ich mache mit!“ Es ist für sie eine große Ehre, mitgewirkt zu haben. „Manchmal realisiere ich das noch gar nicht“, freut sie sich. Sie ist glücklich, dass sie Österreich, gemeinsam mit vier weiteren österreichischen Bäckern, im Buch vertritt. „Ich repräsentiere die weibliche Bäckerinnenschaft“, lacht sie. Sie kann mit ihrer Rolle als Bäckerin sehr gut umgehen und netzwerkt im In- und Ausland. „Das Buch hat wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass man das Wissen austauscht.“

Dinkelhonigweckerl von Frühwirth

Die Herausforderung für das Buch war, das Rezept der Frühwirth'schen Dinkelhonigweckerl auf Haushaltsmengen herunterzubrechen, damit sie zu Hause auch gelingen. Getestet haben vorab das im Buch veröffentlichte Rezept Freunde von ihr, und es hat geklappt. „Meine Freundin hat damals gesagt, es sei richtig aufwendig, die Weckerl zu backen“, lacht Frühwirth, die weiß, wie viel Geduld man zum Brotbacken braucht.

Natalie Frühwirth (Bäcker- und Konditormeisterin) führt in zweiter Generation das Familienunternehmen mit Sitz in Altmelon (Bezirk Zwettl) und Filialen in Königswiesen und Liebenau seit knapp drei Jahren. Im Betrieb in Altmelon arbeitet sie mit vielen Schulgruppen in ihrer Bäckerei, denn sie sieht sich auch als Brotbotschafterin. Zudem macht es ihr viel Spaß. „Wichtig ist nicht nur, das Rezept weiter zu geben, sondern auch die sensorischen Geschichten, die vielen Varianten des Brotes und wie wichtig es ist, Brot zu backen. Wir essen in Österreich mehrmals täglich Brot und wir dürfen Brot nicht als Selbstverständlichkeit sehen“, weiß sie. „Unsere Brotbibel“, die bei Gräfe und Unzer erschienen ist, richtet sich an Hobbybäcker und brotbegeisterte Verbraucher. Das Buch ist jetzt überall im Buchhandel und auch in der Bäckerei Frühwirth an allen Standorten erhältlich.