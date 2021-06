Gleich zu einem doppelten Jubiläum lud die Marktgemeinde am 20. Juni: Pater Albert Filzwieser feierte sein 50. Priesterjubiläum. Gleichzeitig beging Schweiggers sein 50-jähriges Jubiläum als Großgemeinde.

In einer Festmesse bedankte sich ÖVP-Bürgermeister Josef Schaden bei Filzwieser: „Ein halbes Jahrhundert mit der Kraft und der Liebe Gottes bei den Menschen zu sein – das braucht Kraft und Ausdauer.“ Gerade die umfassenden Bau- und Renovierungsarbeiten in und rund um die Pfarrkirche haben sein 30-jähriges Wirken in der Gemeinde geprägt.

Filzwieser selbst hat bei seiner Amtseinführung am 4. August 1991 niemanden in Schweiggers gekannt. Dankbar denke er an die vielen Begegnungen seither zurück: „Das sind die Paradiese, aus denen man nicht mehr vertrieben werden kann.“

Märchen wurde Wirklichkeit. In einer Festsitzung lud die Gemeindeführung zu einem multimedialen Streifzug durch 50 Jahre: „Es waren einst sechs Gemeinden, die zu einer Gemeinschaft wurden. Was wie ein Märchen klingt, ist bei uns Wirklichkeit geworden“, erklärte Schaden.

Beatles getrennt, Schweiggers vereint. In einem Jubiläumsfilm erklärte Johann Weber: „1970 sind die Beatles auseinandergegangen, Schweiggers ist zusammengegangen. Es war für uns die richtige Entscheidung.“ 17 Katastralgemeinden und sechs Feuerwehren zählt die Gemeinde mit einer Größe von 56 Quadratkilometern aktuell. Mit 2.022 Hauptwohnsitzern ist die Gemeinde einwohnermäßig die drittgrößte (hinter Zwettl und Groß Gerungs) im Bezirk Zwettl.

107 Gemeinderäte haben bisher die Geschicke von Schweiggers gelenkt. Die Aufgaben einer Gemeinde haben sich dabei massiv verändert, erklärte Schaden: „Was als ‚Ein-Mann-Betrieb‘ begann, ist heute eine Servicestelle für die Bevölkerung mit 19 Mitarbeitern.“

Dass die Zusammenlegungen nicht ohne Reibung abgelaufen waren, schilderte der damalige ÖVP-Landtagsabgeordnete und erste Bürgermeister der Großgemeinde, Franz Romeder, der sich an eine Versammlung in einem Wirtshaus erinnerte: „Dort wurde entschieden, ob Limbach zu Schweiggers geht oder nicht. Zugegangen ist‘s dort, dass es höher nicht mehr geht.“

Auch sein Start als Bürgermeister war kein einfacher: „Ich habe so viele Schulden übernommen. Es war ein brutal harter Beginn“, erinnerte er sich an mühsame und kostspielige Asphaltierungsarbeiten: „Das habe ich oft nur mit persönlichen Beziehungen geschupft!“

Weitblick bewiesen. Als Romeders Nachfolger wurde Johann Hölzl 1993 Bürgermeister in Schweiggers. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger: „Du warst ein Vorbild. Mit dir habe ich gelernt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, erinnerte er sich. Unter den Gratulanten zum Jubiläum war auch Bezirkshauptmann Michael Widermann: „Ihr habt erfolgreich die Weichen gestellt für eine 50-jährige Erfolgsgeschichte.“

Auch Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl lobte das Bürgermeister-Trio seit der Gemeindezusammenlegung: „Schweiggers setzt auf Kontinuität. Ihr stellt mit Mut und Weitblick das sicher, was auch folgende Generationen brauchen.“ Ein Gedicht von Elfriede Klopf und die Überreichung eines Bildes von Margarete Weber bildeten den Abschluss der Feier.

Marke stärken. Für die nächsten 50 Jahre möchte man weiter an der Marke „Schweiggers am Ursprung“ feilen, erklärte ÖVP-Jugendgemeinderat Christopher Edelmaier. Er präsentierte eine Umfrage mit 300 Personen über die Stärken der Gemeinde, die NÖN hatte berichtet. Neben neuen Leibchen und einem neuen Logo gibt es auch Infotafeln über jede Ortschaft, die im Sommer aufgestellt werden sollen.