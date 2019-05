Mit der Baustelle in Ganz hat Leyrer+Graf bereits begonnen. „A1 will die Arbeiten bis August abgeschlossen haben, ich gehe davon aus, dass unser schnelles Internet ab September funktioniert“, freut sich Bürgermeister Karl Elsigan.

Die Technik die A1 einbaut, funktioniert mit sogenannten „ARUS“. Bis zu diesen Verteilerkästen wird ein Glasfaserkabel gegraben, ab dort geht die Leitung mit Kupferkabeln (wie bisher) weiter.

In jeder Katastralgemeinde, also Haubach, Stögersbach, Schlag, Großhaselbach, Modlisch und Lipmfings wird mindestens ein ARU installiert, in Schwarzenau sind fünf geplant. 100 MBit/s Up- und Download sollen mindestens möglich sein. „Für unsere Bedeutung als Wohn- und Betriebsstandort ist der Ausbau von Breitbandinternet sehr wichtig“, betont der Bürgermeister. - René Denk -