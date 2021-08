Als die beiden Künstlerinnen Linde Waber und Lotte Ingrisch 2020 runde Geburtstage feierten, entstand bei Reinhard Linke, Redakteur beim ORF NÖ und Mitglied des NÖ-Kultursenats, die Idee, die beiden Damen mit einem Buch zu würdigen. Am Mittwoch wurde das Werk „L+L – Bild und Wort“ in einer Partnerschaftsveranstaltung zwischen Kultur des Landes NÖ und der Stadtgemeinde Zwettl präsentiert. Begonnen hat das Fest am Nachmittag mit einem „Warming up“ im Elternhaus und Garten der Malerin und Grafikerin Linde Waber, Zwettl, Bahnhofstraße Nr. 4. Gegen Abend begab sich die fröhliche Schar in den Sparkassensaal zur Lesung.

Bürgermeister Franz Mold begrüßte „zur Veranstaltung der besonderen Art“. Er wies auf die spezielle Liebe zum Waldviertel hin, die die beiden Damen verbindet. Und dass Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller und Stadtrat Erich Stern sowie die beiden Vorstandsmitglieder der Bank Franz Pruckner und Johannes Scheidl die Veranstaltung ermöglicht hatten. Peter Kastner hatte dereinst in einer Verstimmung zwischen Gemeinde und Bank mit der Künstlerin vermittelt.

Skandal schlug Wellen bis zu Papst

Linde Waber, 1940 in Zwettl geboren, und Lotte Ingrisch, zehn Jahre älter, „sind zwei selbständige Schöpferinnen von Kunst, aber die Symbiose ist geglückt“, freute sich Reinhard Linke. Ingrisch hat 1958 das erste Buch geschrieben. In 60 Jahren sind unzählige Werke von ihr erschienen, die eine reiche Auswahl an Texten für das Jubiläumsbuch boten. Mit ihrem Libretto zu Gottfried von Einems Mysterienoper „Jesu Hochzeit“, 1980 uraufgeführt, beschwor sie einen Theaterskandal herauf, der bis zum Papst nach Rom hohe Wellen schlug.

Seit den 1990er Jahren setzt sich Ingrisch unaufhörlich mit dem Tod und Transzendentem auseinander. In der Veranstaltung in Zwettl war sie aus Gründen der Anstrengungsminimierung durch eine Videoaufzeichnung eines Gesprächs mit Bodo Hell und einer Lesung in ihrer Wiener Wohnung präsent, in der u. a. ihre Ansiedlung als Dreizehnjährige „im idyllischen Dorf Moidrams“, ihr Rauswurf aus der Zwettler Schule der Franziskanerinnen und ihre Ambitionen, Schauspielerin zu werden, zur Sprache kamen.

Ingrischs Schwester im Geist, Linde Waber, wohnt in Wien im Haus Gaußplatz 11, früher der Standort des Wiener Geschäfts des „Mohngrubers“ oder „Mohnkönigs“ von Zwettl, Vater von Lotte Ingrisch. Er wurde in Wien als Erfinder prominent und ging Pleite. Außer diesem Wiener Wohnsitz eint die beiden Frauen ihre Liebe zu Zwettl und zur Kunst. „Zwettl ist mein Paradies“, sagt Waber, eine Künstlerin mit internationalem Ruf, bei der das „Wir“ vor dem „Ich“ rangiert, die die Jugend fördert und viele Weggefährten aus der Kunst um sich schart.

Performance mit Maske

Zwei davon sind Markus Kupferblum und Renald Deppe. Sie führten eine Masken-Performance auf. Der vielseitige Schauspieler Markus Kupferblum verwendete in seinen Tänzen fünf Masken aus aller Welt, um die Internationalität von Linde Waber zu unterstreichen: aus Japan, Bali, Venedig, Basel und vom Titicacasee. Dazu schuf der Musiker Renald Deppe auf seiner Klarinette die passende Geräuschkulisse.

Der Schauspieler Markus Kupferblum tanzte mit fünf speziellen Masken. Maria Moll



Im Gespräch bezeichnete Günther Oberhollenzer, Bewohner von Gaußplatz 11, seine Wohnungsnachbarin Waber als Lebenskünstlerin – lebendig, ruhelos und voller unbändiger Lebensfreude. „Sie ist authentisch. Kunst gehört zu ihrem Leben wie Essen, Trinken, Lieben und Schlafen.“ Durch ihren Beruf trifft sie immer wieder auf ganz interessante Menschen, mit denen sie Freundschaft schließt. Im reifen Alter wuchs die Lust, im Großformat zu arbeiten. Drei Beispiele lagen gleichsam als Teppiche im Auftrittsbereich des Saales. Und im Ausstellungsraum der Bank sind weitere Werke zu sehen.

Das reich bebilderte Buch „L+L – Bild und Wort“, herausgegeben von Reinhard Linke und Günther Oberhollenzer in der Literaturedition NÖ, Autorin Lotte Ingrisch, künstlerische Gestaltung Linde Waber, ist eine gebundene Ausgabe, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro.