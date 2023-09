Ottenschläger schrieb Biografie über Karl Seitz

Auf den Tag genau am 154. Geburtstag von Karl Seitz (1869-1950) - fand im Wiener Rathaus die Präsentation der Biographie „Karl Seitz - Bürgermeister des Roten Wien“ statt. Verantwortlich für diese zeichnet sich Alexander Spritzendorfer aus Ottenschlag.

Bürgermeister Michael Ludwig würdigte das Werk und den Autor mit einer Ansprache. Der gelernte Historiker stellte dabei sein Wissen über die weitgehend in Vergessenheit geratene Persönlichkeit von Seitz unter Beweis. Seitz war auch der erste - und lange Zeit einzige - sozialdemokratische Abgeordnete im Niederösterreichischen Landtag. Nach seiner Rückkehr aus dem KZ Ravensbrück wurde er in Wien von hunderttausenden Menschen begrüßt.

Mit der vorliegenden Biographie (Falter Verlag) soll diesem Vergessen entgegengewirkt und das schillernde und bewegte Leben dieser prägenden Persönlichkeit beleuchtet werden. Der Autor liest am 29. September ab 19 Uhr in der Buchhandlung Grohmann in Zwettl aus seinem Buch und signiert das neu erschienene Werk.