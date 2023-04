Projektjahr Allentsteig: Basis ist gelegt

2023 wird in Allentsteig ein Jahr großer Investitionen. Nicht nur steht ab Herbst der Bau eines Kindergartenzubaus an (die NÖN berichtete), auch in puncto erneuerbare Energien und beim Campingplatz soll einiges bewegt werden.

Die Basis wurde im Gemeinderat bereits im Dezember mittels Voranschlag und jüngst mit erfolgreichem Rechnungsabschluss 2022 gelegt. „Wir konnten bei vielen Vorhaben Überschüsse ins Jahr 2023 mitnehmen und haben im Vorjahr gut gewirtschaftet“, betonte Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) bei der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres. So sei das Haushaltspotenzial mit rund 1,2 Millionen Euro besser ausgefallen als zunächst angenommen. Auch das Nettoergebnis ist mit 170.000 Euro recht deutlich in den schwarzen Zahlen. Das sei laut Koppensteiner auch nötig, denn heuer stünden mehrere hohe Investitionen an.

Erschwerend macht sich jedoch eine erhöhte Zinslast bei den laufenden Darlehen bemerkbar. Bei Kanal und Wasser rechnet die Gemeinde mit rund 90.000 Euro Mehrkosten. Treffen diese Annahmen zu, bleibe den Gemeindebürgern eine Gebührenerhöhung nicht erspart. Zuletzt wurden die Kanal- und Wassergebühren 2017 erhöht.

Zu den großen Projekten in Allentsteig zählt heuer die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Bauhof. 30 kWp soll sie haben und vom Lagerhaus Zwettl für rund 37.000 Euro installiert werden. Dass das Thema Energie im Allentsteiger Gemeinderat brisant ist, stellen heftige Diskussionen in vergangenen Sitzungen unter Beweis. Auch dieses Mal sollte es nicht anders sein.

PV-Installationen: Firmen sind ausgelastet

FPÖ-Stadtrat Alois Kainz waren die 30 kWp etwa zu wenig. Gemeinderat Walter Eberl (Bürgerliste WIR) forderte indessen die Ausarbeitung eines Energiekonzeptes für die Gemeinde und deutlich mehr PV-Anlagen als derzeit geplant sind. Bürgermeister Koppensteiner zeigte sich der Idee des Energiekonzeptes nicht abgeneigt. „Die größte Herausforderung ist aber momentan, überhaupt Firmen zu finden, die Kapazitäten haben“, erklärte der Bürgermeister.

Der Antrag für die Bauhof-PV-Anlage wurde mit der Erstellung eines Energiekonzeptes ergänzt. Da sich FPÖ und Bürgerliste jedoch weiterhin gegen die Errichtung der „zu kleinen“ PV-Anlage aussprachen, stimmten die beiden Fraktionen dagegen.

Daneben stand auch der neue Campingplatz auf der Tagesordnung. Das Projekt wurde mittlerweile etwas „runtergedampft“. Die Kosten von ursprünglichen rund 260.000 Euro liegen nun bei etwa 177.000 Euro. Eingespart wird unter anderem mit nur einer Ladestation am Campingplatz. Herz des Projektes ist die Sanierung der Badehütte. Nach den ersten Baumaßnahmen kann heuer die Dachsanierung starten.

Walter Eberl zeigte sich unzufrieden mit der Umsetzung, forderte mehr als nur eine Ladestation und sprach von einem „wirtschaftlich katastrophalen Projekt“. Bürgermeister Jürgen Koppensteiner verwies jedoch nochmals darauf, dass die Kosten sowieso schon reduziert wurden. „Die Preise bei Installationsarbeiten sind mittlerweile einfach so weit angestiegen. Das Projekt hat aber Möglichkeiten. Wenn es angenommen wird, kann man immer noch weiter investieren“, meinte er. Eberl und die FPÖ-Fraktion, die seit Beginn gegen den Campingplatz wettern, stimmten gegen den Antrag.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.