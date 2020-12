Dank Gregor Grohmann gibt es seit ein paar Monaten wieder eine Buchhandlung in Zwettl. Kann derzeit auch niemand zum Stöbern ins Geschäft kommen, versorgt Grohmann dennoch weiterhin mit Lesestoff.

Fangeschenke gab es bereits

„Die erste Zeit nach der Eröffnung ist wirklich sehr gut gelaufen“, berichtet Grohmann. Alle seien froh gewesen, dass es wieder eine Buchhandlung in Zwettl gibt, wo man stöbern und sich zum Durchblättern von Büchern auch mal auf die Couch setzen kann.

Grohmann habe auch schon viele Stammkunden. „Ich scheine das Portfolio auch gut getroffen zu haben“, meint er. So sei so mancher Kunde schon überrascht gewesen, dass er diesen oder jenen Titel vorrätig hatte. „Es kommen auch viele Eltern gemeinsam mit ihren Kindern. Die Erwachsenen bleiben dann vorne und die Kinder verschwinden nach hinten in die Jugendabteilung“, berichtet der Buchhändler.

Sogar Fangeschenke hat er bereits erhalten. So überreichte ihm etwa eine erfreute Kundin handgemachte Lesezeichen. Besonders gut kommt bei den Lesern auch der Kasten mit den Waldviertler Autoren und Themen an. „Ich muss dauernd nachbestellen“, erzählt Grohmann. Von seinem eigenen Honig hat er ebenfalls bereits einiges verkauft. Der wurde im Sommer geerntet und der Vorrat reicht hoffentlich das gesamte Jahr über.

Kunden waren bisher sehr diszipliniert

Das Weihnachtsgeschäft hat sich in der Buchhandlung auch bereits bemerkbar gemacht. Im November, auch noch vor dem Lockdown, sei bereits einiges dafür gekauft worden. Wenn kommende Woche das Geschäft wieder aufsperren darf, erwartet Grohmann, dass es so richtig losgehen wird.

Natürlich werden sich dann wiederum nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig in der Buchhandlung aufhalten dürfen. Grohmann denkt daran, jemanden beim Eingang stehen zu haben, um das zu regeln, lobt aber gleichzeitig seine Kunden, die sich bisher sehr diszipliniert verhalten.

Webshop gut angelaufen

Bis es soweit ist, dass das Schmökern wieder erlaubt ist, können Kunden auf andere Wege zurückgreifen, um sich mit Lesestoff zu versorgen. Seit Ende Oktober funktioniert etwa der Webshop der Buchhandlung, über den man Zugriff auf rund vier Millionen Titel hat. „Ich bin froh, dass das Ganze so gut läuft“, meint Grohmann.

Angenommen werde der Online-Shop von den Kunden gut und auch per Mail, Telefon oder Facebook erhält Grohmann Buchbestellungen. So ist er trotz Lockdown jeden Tag in der Buchhandlung, kommen doch täglich Bücherlieferungen an, die es dann an die Kunden zu verteilen gilt.

Lieferung auch bei Frost

Normalerweise bietet sich durch den Webshop auch die Möglichkeit zur Abholung im Geschäft. Nun aber werden die Bestellungen ausschließlich verschickt, beziehungsweise auch von Grohmann persönlich geliefert. „Es findet sich immer eine Lösung, damit die Leute nicht am Trockenen bleiben“, gibt er an.

Es sei nicht notwendig, ein Postpaket zu schicken, wenn die Lieferadresse ohnehin auf seinem Weg liegt. Beziehungsweise könnte es sich um einen Notfall handeln, das die Kinderbücher im Lockdown ausgehen. So war Grohmann etwa schon bei Frost unterwegs um seine Bücher an den Mann zu bringen. Die bisher weiteste Strecke einer Lieferung lag übrigens bei rund 30 Kilometern.

Neuerscheinungen und Buchtipps gibt es auf der Homepage. Auch auf Facebook präsentieren Grohmann oder sein Buchhandlungshund immer wieder Bücher. Im neuen Jahr möchte Grohmann zudem mit einem Newsletter starten.