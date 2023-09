Zwettler Schulen liefern tolle Ideen für Waldviertler Klimatag

So stand die Teilnahme für die Private Mittelschule Zwettl laut mit dem Schulschwerpunkt „IT & Umwelt“ außer Frage. „Die Idee dabei ist, dass digitale Technologien einen Teil zum Klimaschutz beitragen können, wenn es uns gelingt, Digitalisierung in Richtung Nachhaltigkeit auszurichten und wenn Digitalisierung vor allem im Sinne eines digitalen Humanismusdazu da ist, den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Direktor Gerhard Uitz. Bei der Veranstaltung in Gmünd werden die Schüler ein Projekt vorstellen, welches ein Viertklässler im vorigen Schuljahr entwickelte: ein am PC konzipiertes und per 3D-Druck produziertes Modell eines energieautarken Hauses.

Die BASOP Zwettl nimmt bereits zum dritten Mal am Waldviertler Klimatag teil. „Wir zeigen die Ergebnisse eines Kunstworkshops, bei dem zur Frage „Wie wollt ihr in Zukunft leben?" diskutiert und ganz unterschiedliche Bilder und Modelle erarbeitet wurden, je nachdem, welches Thema den Schülerinnen und Schülern besonders wichtig für ihre Zukunft war. Daraus ist eine Ausstellung entstanden“, erzählt Lehrerin Nora Eckhart. Für den Klimatag wird das Projekt in Form eines kleinen Dokumentarfilms über die erarbeitete Ausstellung präsentiert. „Als Lehrerin bin ich jedenfalls beeindruckt von der Vielfalt der Techniken, und wie die Jugendlichen mit kritischen Fragen und Zusammenstellung von spannenden Fakten an das Thema herangegangen sind“, schildert Eckhart.

Für sie sei die Veranstaltung eine wichtige Chance zum Austausch von Ideen. „Aber vor allem ist es eine Möglichkeit, zu spüren, wie es ist, wenn sich viele für ein Thema einsetzen und sich gemeinsam dafür stark machen, kritisch zu sein und trotzdem positive Zukunftsperspektiven zu sehen, laut zu sein und zu hören, was diejenigen zu sagen haben, die vom Klimawandel am meisten betroffen sein werden - die Jungen.“

Ebenso werden die dritten Klassen der Mittelschule Ottenschlag am Klimatag teilnehmen. „Für junge Menschen ist es besonders wichtig, herauszufinden, welche Rolle sie in der Gesellschaft einnehmen und wie sie diese aktiv mitgestalten können“, erzählt Lehrerin Evelyn Schrammhofer. „Bühne frei für Klimaschutz“ bilde dafür den perfekten Raum.

Zur Vorbereitung beschäftigten sich die Schüler im vergangene Schuljahr speziell mit dem Thema „Energie“. „Wir haben dann in kleinen Gruppen Ideen entwickelt, von denen letztendlich zwei realisiert werden konnten. Die Schüler haben einen Sketch vorbereitet und auch ein Musikstück umgedichtet, welches dann fächerübergreifend im Musikunterricht aufgenommen wurde“, schildert Schrammhofer.

Daneben ist „Nachhaltigkeit“ schon längst ein großes Anliegen der Schule in den verschiedensten Fächern und wird sogar in einem eigene Wahlpflichtfach zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN behandelt. Im Zuge dessen konnte auch eine Kleidertauschbörse in der Schule realisiert werden.

Seit ihrer Gründung steht auch die HLUW Yspertal für Klimaschutz. „Der Waldviertler Klimatag spricht uns deshalb sehr an, weil er sich von anderen Klimaschutzkundgebungen unterscheidet, die oftmals sehr extrem sind - von diesen wollen wir uns auch ganz bewusst distanzieren“, meint Lehrerin Heidi Köfinger. Nach dem Marsch wollen Schüler und Lehrer der HLUW verschiedene Versuche zum Thema „Erneuerbare Energien und ihre Bedeutung beim Klimawandel" durchführen. Dazu zählt etwa die Stromerzeugung mit einem handbetriebenen Generator oder der Bau eines Modells eines Wasserstoffautos. „Weiters führen wir Experimente und Messungen an Solarzellen durch, um die Nutzung der Sonnenenergie zu demonstrieren“, erzählt Köfinger.