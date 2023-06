Zwettls Bürgermeister sind als Manager und Mediator gefordert

Ein Bürgermeister, der viel über sein Wirken und den damit verbundenen Herausforderungen erzählen kann, ist Johann Hofbauer. Der Bürgermeister von Großgöttfritz ist seit 1990 im Amt und somit der längst dienende Bürgermeister in Niederösterreich.

Für den 63-Jährigen war und ist dieses Amt eine Berufung. „Das macht man nur, weil man etwas in der Gemeinde und für die Bürger bewegen will. Aber sicherlich nicht wegen des Geldes“, betont Hofbauer.

In seiner mittlerweile 33-jährigen Amtszeit haben sich die Anforderungen und Aufgaben geändert. „Es ist wesentlich bürokratischer geworden, du bist mehr Manager.“ Hofbauer nennt dazu einige Beispiele: „Der Voranschlag umfasste früher gerade 100 Seiten, heute sind wir bei 250 Seiten. Auch die Bauordnung ist viel schwieriger geworden, ebenso die Verantwortung, denn man braucht heute fast überall ein Gutachten.“ Dass für diese Aufgaben viel Zeit aufgeht, sei klar. „Das muss vor allem die Familie mittragen. Jetzt habe ich zum Beispiel in zwei Wochen nur an einem einzigen Abend keinen Termin. Da wollen wir die Eiserne Hochzeit meiner Eltern nachfeiern.“

Beruflich ist der 63-Jährige ebenfalls eng mit der Gemeinde verbunden. „Seit 1987 bin ich Gemeindesekretär und könnte eigentlich schon zwei Jahre in Pension sein. Aber ich bin bestrebt, dass es in der Gemeinde gut weitergeht“, betont Hofbauer, der nicht vorhat, bei der Gemeinderatswahl 2025 nochmals anzutreten. Dass es bis dahin einen Nachfolger geben wird, davon geht Hofbauer aus. „Bisher ist aber keiner in Sicht.“

Er sei bei seinem Amtsantritt 1990 der jüngste Bürgermeister im Bezirk, wenn nicht sogar in ganz Niederösterreich, gewesen. Nach 33 Jahren als Bürgermeister und 38 Jahren in der Kommunalpolitik habe er einiges bewirken können. „Wir stehen finanziell sehr gut da, es sind bei uns auch große Betriebe entstanden. Mit dem Wissen, was alles auf einen zukommt, würde ich nicht mehr so lange Bürgermeister bleiben“, lacht Hofbauer, der für seine jüngeren Kollegen die Anhebung der Entschädigung positiv sieht. „In den letzten zwanzig Jahren hat es einige Null-Lohnrunden für die Bürgermeister gegeben. Aber wegen des Geldes führt man keine Gemeinde. Die Stunden darfst du sowieso nicht rechnen.“

Mit immer mehr Konflikten konfrontiert

Franz Mold ist seit Oktober 2018 Bürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl. „Bürgermeister zu sein, ist eine sehr herausfordernde, aber auch eine sehr schöne Aufgabe“, sagt Franz Mold. Die Aufgaben der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beschränken sich nicht nur auf die Wahrnehmung von behördlichen Zuständigkeiten. Bürgermeister fungieren heute oft auch als Mediatoren in Konflikten zwischen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern sowie als erste Anlaufstelle bei Anliegen, welche die gesamte Verwaltung betreffen.

Franz Mold ist seit 2018 Bürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl. Foto: Stadtgemeinde Zwettl

„Als Bürgermeister hat man aber vor allem den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen, und dazu sind sehr viele Veranstaltungstermine wahrzunehmen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind ein großes persönliches Engagement sowie ein erheblicher zeitlicher Aufwand, der weit über 40 Wochenstunden hinausgeht , erforderlich“, erklärt Mold. Um hierfür einen angemessenen Ausgleich zu schaffen, ist die neue Bezugsregelung beschlossen worden. „Aber auch die soziale Absicherung der Bürgermeister ist jetzt wesentlich verbessert. Die einjährige Karenz ist eine sehr wichtige Maßnahme, denn es wird immer mehr junge Mütter und Väter geben, die auch als Bürgermeisterin oder Bürgermeister tätig sind.“

Für das Bürgermeisteramt Beruf zurückgeschraubt

Christina Martin fungiert seit 2020 als Bürgermeisterin von Kirchschlag. „Ich wollte schon mitgestalten, die Gemeinde noch lebenswerter machen. Und das funktioniert gut, weil es viele gibt, die diesen Weg mitgehen“, sagt Martin. Natürlich gebe es überall Bürger, die nur das Schlechte sehen wollen. „Man muss trotzdem positiv bleiben und dafür viel im Wald spazieren gehen“, lacht die Bürgermeisterin. Für dieses Amt habe sie ihren Beruf als Lehrerin einmal gelassen. „Das wäre sich zeitmäßig nicht ausgegangen, ich bin ja auch mit Leib und Seele Landwirtin.“

Bürgermeisterin Christina Martin arbeitet gerne für Ihre Gemeinde Kirchschlag. Foto: NÖN-Archiv

Bürgermeister zu sein, bedeute nicht nur eine hohe Verantwortung und eine Fülle an Aufgaben. „Wir haften auch mit unserem Privatvermögen und müssen Fehler eingestehen, die andere gemacht haben“, meint Martin. Daher sei die Erhöhung der Entschädigung durchaus gerechtfertigt. „Ein Bürgermeisterkollege hat einmal gemeint, dass diese Entschädigung eigentlich nur ein Schmerzensgeld sei. So ist es natürlich nicht. Ich bin gerne in diesem Amt und werde auch wieder dafür kandidieren.“ Dass es für Bürgermeister-Kolleginnen in Zukunft auch einen Mutterschutz sowie eine Karenzzeit geben wird, sieht Martin positiv. „Wenn du deinen Brotberuf aufgibst, damit du dich voll auf die Gemeinde konzentrieren kannst, hängst du in der Luft, wenn du ein Kind bekommst.“