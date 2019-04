Starke Auswirkungen auf den Verkehr gibt es seit der Öffnung der Umfahrung Zwettl im August 2017.

„Bei der Kurve vor der Arbeiterkammer verzeichnen wir 90 Prozent weniger Schwerverkehr. Das ist die größte Verringerung im Stadtgebiet“, freut sich Bürgermeister Franz Mold (ÖVP) über die wesentliche Verkehrsentlastung im Stadtgebiet. Aber auch in der Weitraer Straße, im Bereich der Feuerwehr Zwettl-Stadt oder auch beim Pennymarkt-Kreisverkehr Richtung Rudmanns gibt es deutliche Entlastungen. „Bei den neuralgischsten Punkten des Stadtverkehrs konnte fast überall zumindest der Verkehr um ein Viertel reduziert werden“, freut sich der Bürgermeister über die positiven Auswirkungen der Umfahrung.

Durch das Weniger an Verkehr für die Stadt ist es nun auch möglich, ein neues Verkehrsleitsystem anzudenken. „Erste Entwürfe wurden bereits ausgearbeitet, viele Möglichkeiten geprüft, fix ist aber noch gar nichts“, betont Mold und lädt zu einer Bürgerversammlung am Freitag, 5. April um 19 Uhr in die Wirtschaftskammer ein.

Alle Bereiche sollen unter die Lupe kommen

Dort sollen unter dem Aspekt der Verlagerung der Verkehrsschwerpunkte alle Bereiche unter die Lupe genommen und diskutiert werden: Innenstadt, Schulen, Stadthalle, Berggasse, Syrnauer Platz und die bauliche Gestaltung der unteren Landstraße sind nur einige Punkte.

Im NÖN-Gespräch betont Mold einige Denkvarianten, die man heranziehen könnte. So gelte es jetzt abzuklären, ob man bei der Postkreuzung der Innenstadt in Zukunft noch eine Ampel benötigt. Der Verkehr wurde weniger und vom Postberg sowie von der Hamerlingstraße können wegen der Einbahn keine Fahrzeuge kommen.

Wäre es nicht möglich, auch die Einbahn des Postbergs aufzuheben? „Natürlich wäre es möglich, aber diese Variante wäre nicht gut“ betont Mold, dass auf der Gerungser Straße leider nirgends genügend Platz sei, um eine Abbiegespur einzuplanen.

René Denk

„Zusätzlich müssten wir am Postberg die Haltelinie so weit nach hinten setzen, um Lastwägen von der Landstraße den weiten Abbiegeradius zu ermöglichen“, erörtert Mold, dass nicht viel Platz für wartende Autos sei, die von der Gerungser Straße in die Stadt fahren wollen. „Das Ergebnis wäre, dass sich der Verkehr wahrscheinlich nicht nur zu Spitzenzeiten auf der Gerungser Straße stauen würde, weil die wartenden Abbieger blockieren würden“, betont Mold.

Vor allem im Bereich der Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen und Radwegen gibt es viele interessante Möglichkeiten, die Mold mit den Bürgern diskutieren möchte. Dabei glaubt er auch, dass hier noch einige tolle Ideen von den Zwettlern kommen könnten. Außerdem erhofft sich der Bürgermeister eine Antwort auf die Frage, ob man in Teilen der Innenstadt eine „Begegnungszone“ möchte und wie diese aussehen soll. „Grundsätzlich sind Sparkassenplatz und Hauptplatz sowie Teile der Landstraße hinauf bereits wie eine Begnungszone auf einer Ebene. Das funktioniert“, meint Mold, der aber nicht abzuschätzen weiß, ob es hier weitere Wünsche, wie eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt.

Spannend ist für den Bürgermeister und die Planer auch die Frage, ob es vielleicht andere Einbahnregelungen und eine andere Verkehrsführung in manchen Stadtbereichen geben soll. Womit Mold rechnet, obwohl auch das nicht in Stein gemeißelt sei: Die Einbahnführung der unteren Landstraße. „Wenn diese so bleibt, könnte man sich aber beispielsweise an manchen Teilen dort ansehen, ob man Schräg- anstelle von Längsparkplätze einzeichnen kann. Das würde Platz für mehr Parker bieten“, sagt der Stadtchef. Auch sieht Mold die Frage sehr spannend, ob es mehr Parkplätze am Hauptplatz geben soll.

„Jetzt Zeitpunkt, wo noch nichts fix ist“

„Mir ist es wichtig, jetzt die Menschen zu befragen. Jetzt ist ein Zeitpunkt, an dem noch nichts fix ist, ich möchte die Bürger stark einbeziehen und ihre Meinungen dazu wissen. Und jetzt hat jeder die Möglichkeit zu sagen, dass dies so und das so ginge“, betont der Bürgermeister, der auf eine rege Teilnahme bei der Bürgerversammlung hofft. Dabei könne man alles andiskutieren und Vorteile sowie Nachteile abwägen.