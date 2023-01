Schwarzenau wird "Zweigstelle" der Bezirkshauptmannschaft

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Anlässlich ihres Besuches des Bezirkes Zwettl besichtigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag, 27. Jänner, auch die Baustelle des neuen Gemeindezentrums in Schwarzenau, das heuer im Sommer eröffnet werden soll.

Reisepass auch bald in Schwarzenau erhältlich

Dabei ließ sie die „Bombe“ platzen: Im Gemeindezentrum wird ab dessen Eröffnung einmal pro Woche ein Amtstag der Bezirkshauptmannschaft Zwettl stattfinden. Dieses Pilotprojekt wird vorerst für ein Jahr laufen. Dieser Amtstag wird sämtliche Serviceleistungen des Bürgerbüros der Bezirkshauptmannschaft anbieten, wie etwa das Ausstellen von Reisepässen, Führerscheinen oder Jagdkarten.

Direkt an der B2 wird Service auch für andere Bezirke angeboten

Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan zeigt sich erfreut über diese Zusage, denn es sei ein lang gehegter Wunsch der Gemeindeführung. „Es ist uns nun möglich gemacht worden, dass wir bürgernah dieses Service anbieten können. Es war ein Prozess gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft und der Landesamtsdirektion, diese Idee umzusetzen“, so Elsigan. „Wir liegen zentral an der B2, die Bezirksstelle der BH ist weit weg. Hier in Schwarzenau können wir auch Bürger aus anderen Bezirken erreichen und das Service der Bezirkshauptmannschaft anbieten“, Elsigan weiter.

Kräftiges Lebenszeichen für die Region

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich tief beeindruckt von den im Ortszentrum entstehenden Einrichtungen für die Bevölkerung der Marktgemeinde Schwarzenau. Vor allem die Kombination von Wohneinheiten, Geschäfts- und Büroräumlichkeiten, jeweils ausgestattet mit den in der heutigen Zeit notwendigen, modernsten technischen Einrichtungen, wertete sie als wichtigen Schritt für eine Belebung von Ortskernen und als ein kräftiges Lebenszeichen der Marktgemeinde Schwarzenau und der Region „Herz des Wald4tels“. Dass die Möglichkeit von Telearbeitsplätzen für Mitarbeiter der Landesverwaltung hier geschaffen werden, begeisterte sie.

Diese Möglichkeiten stellen einen wichtigen Beitrag und ein tolles Service für die Bevölkerung unserer Region dar.

