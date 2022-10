Hohe Wahlbeteiligung im Bezirk Zwettl

Bereits am Montagnachmittag gab Bezirkshauptmann Markus Peham als Bezirkswahlleiter die ausgezählten Stimmen der Zwettler bekannt. Durch das Auswerten der 3.389 Wahlkarten aus dem Bezirk (75 davon waren ungültig) verschoben sich die Ergebnisse auch in Zwettl noch ein wenig.

Alexander Van der Bellen, wiedergewählter Bundespräsident Österreichs, erhielt durch die Wahlkarten noch weitere 1.938 Stimmen, das sind 59,5 Prozent der eingesandten Wahlkarten. Insgesamt erreichte Van der Bellen im Bezirk Zwettl 49,8 Prozent der Stimmen und verpasste hier nur knapp die Absolute. Die Grünen im Bezirk jubelten. Landtagsabgeordnete Silvia Moser: „Ich freue mich sehr über den Erfolg von Alexander Van der Bellen und wünsche ihm für die zweite Amtszeit alles Gute! Er hat die Wahl klar für sich entschieden, seine Arbeitsweise, Klarheit und Beständigkeit waren sicher entscheidend. Mit dem Ergebnis in unserer Gemeinde bin ich zufrieden, NÖ ist o.k., das Bezirksergebnis von Zwettl gibt mir aber zu denken.“

Rosenkranz verlor durch Wahlkarten ein Prozent

Walter Rosenkranz erhielt noch 563 Stimmen aus Wahlkarten, verlor aber gegenüber dem Sonntag (25,88 Prozent) über einen Prozentpunkt und liegt jetzt bei 24,73 Prozent der Stimmen. Schon am Sonntagabend zeigte sich FPÖ-Bezirksobmann Nationalratsabgeordneter Alois Kainz bedauernd. „Walter Rosenkranz war im gesamten Bundesgebiet unterwegs und hat sich die Sorgen der Bürger angehört. Er weiß, wo der Schuh drückt, und hat in der Partei schon jede wichtige Funktion bekleidet. Mehr Erfahrung als er kann keiner mitbringen“, so Kainz. Zum Wahlergebnis selbst meint Kainz: „Ob Alexander Van der Bellen der Sieger ist, ist so nicht zu sagen. Er hat sich keiner Konfrontation gestellt, damit kann ich mich gar nicht anfreunden. Er hatte ein System, wo sich jede Partei hinter ihn gestellt hat.“

Die Bezirksparteiobmänner Franz Mold (ÖVP) und Herbert Kraus (SPÖ) zeigten sich froh darüber, dass diese Wahl im ersten Wahlgang entschieden wurde. Kraus engagierte sich in seiner Gemeinde Arbesbach als Wahlbeisitzer und schloss schon bei der Zählung der Stimmen am Sonntag: „Von diesen sieben Kandidaten war Alexander Van der Bellen die einzig mögliche Wahl. Nachdem Van der Bellen bei uns 39,52 Prozent der Stimmen erhalten hat und Walter Rosenkranz mit 34,14 Prozent hinter ihm lag, bin ich davon ausgegangen, dass auch bundesweit Alexander Van der Bellen führen wird.“

Hohe Wahlbeteiligung im Bezirk

Von 34.784 Zwettlern gingen am Sonntag bzw. per Wahlkarte 26.623 Personen zur Wahl. „Als Bezirkswahlleiter freut es mich, dass mit über 76 Prozent eine recht hohe Wahlbeteiligung gegeben war. Seitens der Gemeindewahlbehörden wurde auch rückgemeldet, dass vor allem die Jugend sehr stark vertreten war. Das finde ich ein schönes Zeichen“, so Bezirkshauptmann Markus Peham. „Ich möchte allen, die sich am demokratischen Prozess beteiligt haben, Danke sagen.

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner (ÖVP) schickte per E-Mail Grüße

„Natürlich gratuliere ich dem Bundespräsidenten zur Wiederwahl, auch wenn es bei uns im Bezirk nicht gereicht hätte.“ Wichtig ist ihm, allen Freiwilligen, die bei der Wahl geholfen haben, zu danken, denn ohne sie wäre eine demokratische Wahl nicht durchführbar.

Dafür dankten ebenso die Bezirksparteiobmänner aller Fraktionen Zwettls, Franz Mold, Herbert Kraus und Alois Kainz sowie Bezirkshauptmann Markus Peham.

