Auftakt zum Zwettler „Kultursommer“

Der von Alexander Leutgeb organisierte „Zwettler Kultursommer“ startete am 5. Juli mit dem ersten Quiz-Abend im Gasthaus zur Goldenen Rose, wobei 23 Teams mit insgesamt mehr als 120 Teilnehmern der Einladung gefolgt waren.

Letztendlich setzte sich das Team „Die sechs lustigen sieben“ durch und freut sich über einen 50-Euro-Gutschein sowie ein Partyfass Zwettler Zwickl-Bier, auch die zweit- und drittplatzierten Teams wurden mit Preisen ausgezeichnet. Schon jetzt kann man sich für den nächsten Quiz-Termin am 18. August anmelden. Davor kommen aber noch Kabarett-Fans auf ihre Kosten. Am 19. Juli ist das mehrfach prämierte Nachwuchstalent Benedikt Mitmannsgruber zu Gast in Zwettl. Neben dem Waldviertler Kabarettpreis im Vorjahr gewann der junge Mühlviertler eine Vielzahl an nationalen und internationalen Auszeichnungen.

Das Siegerteam des Hofquiz’ mit Jennifer Straub und Annalena Doppler freut sich mit dem zweit- und drittplatzierten Team rund um Markus Füxl bzw. Thomas Neunteufl über den spannenden Quiz-Abend mit Alexander Leutgeb (r.). Foto: Wittmann

Ebenso stehen noch das Sommerkino gemeinsam mit dem Filmclub Zwettl sowie die Neuauflage des Kabarettpreises auf dem Plan. Dabei entscheidet das Publikum im Zwettler Stadtsaal wieder über die Preisträger. Infos: http://www.zwettlbraucht.at

