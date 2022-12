Benefizabend in der Mittelschule Ottenschlag

Werbung

Der Benefizabend der Mittelschule Ottenschlag stand heuer ganz im Zeichen von „100 Jahre Niederösterreich“. Schulleiterin Alexandra Jäger freute sich in ihrer Begrüßung darüber, dass die Aula und die Galerie bis auf den letzten Platz gefüllt waren.

Die Schüler boten den Besuchern ein äußerst buntes und abwechslungsreiches Programm: Lieder, gesungen vom Chor der Mittelschule und begleitet vom Volksmusikensemble, unterhaltsame Sketches zur „Venus von Willendorf“ und zu den „Kelten in NÖ“, die „Schleiersage“ über die Entstehung des Stiftes Klosterneuburg verpackt in ein Schattentheater, Wissenswertes und Informatives über unser schönes Bundesland anhand von Präsentationen und einem „Servus in NÖ-Reisemagazin“, ein getanztes „Party-Medley“ und ein Videospiel über Burgen in Niederösterreich, bei dem die Gäste des Abends via Mobiltelefon mitspielen konnten.

Gäste waren auch die Kinder der 4. Klasse der Volksschule Kirchschlag-Ottenschlag, die einen Weihnachts-Rap und ein Lied darboten. Franz Schierhuber, der diesen Abend moderierte, führte ein kurzes Interview mit Kathrin Jungwirth, der Obfrau des Vereins „Hands up for down“, dem ein Großteil der freiwilligen Einnahmen zugutekommt. Der Schule war es ein Anliegen, beim Thema „100 Jahre NÖ“ eine regionale Einrichtung zu unterstützen.

