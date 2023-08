Erfolgreiches Kornmandlfest in Jagenbach

Den Besuchern wurde ein umfangreiches, buntes Programm geboten. Organisiert wurde das Fest von der Vereinsgemeinschaft Jagenbach der Feuerwehr, Dorf-und Erneuerungsverein, UTC und der Jungen ÖVP unter der Leitung von Gemeinderat Wolfgang Huber und Gerald Grafeneder und vielen Helferinnen und Helfern.

Der Freitag begann mit einem Kornmandl-Clubbing, mit den DJs Dan Lee, MDP und ATO. Mybockund DJ Mallegro unterhielten am Samstag im Festzelt und garantierten für gute Stimmung und Laune. Die Feldmesse am Sonntag zelebrierte Pater Ägid Traxler, musikalisch umrahmt von den „Hofbauer Buam“. Den Frühschoppen spielten „Die Kurven Schneider“ und am Nachmittag unterhielten die „The Rockin Rat´s“. Weiters gab es einen Vergnügungspark und Heimbringertaxi bei freiem Eintritt.

Der Reinerlös dient zur Anschaffung von Feuerwehrausrüstung.