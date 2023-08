Buntes Programm Pfarrkirche Siebenlinden feiert Pfarrfest

D as Pfarrfest in Siebenlinden fand am Wochenende im Feuerwehrhaus statt.

Den traditionellen Anfang machte die Heilige Messe, zelebriert von Pater Ägid Traxler und musikalisch von den Wolfinger Musikanten umrahmt. Das Fest wurde von Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat Johann Zwingenberger, Pater Ägid Traxler, Bernhard Teubl und deren Mitgliedern und mit vielen Helfern ausgerichtet. Für die Kinder wurde eine Bastel- und Spielecke von Karoline Burger, Herta Fuchs und Marlene Katzenschlager organisiert, die von vielen Kindern benützt wurde. Weiters gab es ein Schätzspiel, ein Fadenbild von der Pfarrkirche Siebenlinden. Es musste erraten werden, wie viel Zentimeter Länge die Wollfäden in schwarz und orange zusammen ergeben. Das Ergebnis betrug 1.663 Zentimeter, der Sieger Johann Steininger aus Siebenlinden schätzte 1.650 Zentimeter und kam der Zahl am nächsten. Als Gewinn gab es Sachpreise aus der Region. Der Reinerlös dient für die Renovierung der Kirchenmauer.