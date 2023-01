Echsenbach: Endlich Fasching

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Ja, sind denn schon wieder zehn Jahre rum? Unter dem Motto „Echsenbach steht Kopf“ findet am Sonntag, dem 5. Februar, ab 13 Uhr der sechste Echsenbacher Faschingsumzug statt. Das Besondere daran: Dieser wird nur alle zehn Jahre veranstaltet, und dementsprechend groß ist auch das Interesse seitens der teilnehmenden Faschingsnarren.

„Es werden rund 50 Gruppen mit etwa 1.000 Mitwirkenden aus allen möglichen Vereinen und Firmen sowie private Gruppen für beste Faschingsstimmung sorgen“, sagt Erwin Nechwatal, Obmann des USC Hartl Haus. Der USC sowie die Freiwillige Feuerwehr Echsenbach organisieren das Großevent.

Schon seit Wochen wird in allen größeren Stadln und Hallen in Echsenbach und Umgebung fleißig gewerkelt. Mit Hochdruck wird an den unterschiedlichsten Wägen gearbeitet, ausgefallene Kostüme werden gebastelt und das ein oder andere Highlight einstudiert.

Für Farbkleckse im bunten Treiben werden beispielsweise die Schlümpfe und die Minions sorgen. Tierisch lustig wird’s mit Bären und Schweinen, und angeblich kommt auch eine Rattenplage auf den Umzug zu. Aber auch aktuelle Themen wie Klimawandel oder Blackout sollen auf einzigartige Weise thematisiert werden. Ein Faschingsprinzenpaar und die Garde führen zu den Klängen der Sträflingsmusik den Umzug an.

Damit man auch ja keine Action auf den Wägen und bei den Gruppen versäumt, wird der gesamte Zug wie vor zehn Jahren zwei Mal durch Echsenbach ziehen. Gestartet wird um 13 Uhr vom Marktplatz aus über die Hauptstraße Richtung Spitz und dann über die Bachzeile zurück zum Marktplatz. Dort werden auch die einzelnen Gruppen vorgestellt und kommentiert. Der Ortskern von Echsenbach ist dafür natürlich gesperrt, es gibt eine örtliche Umleitung und ausreichend Parkplätze. Bei zahlreichen Labstationen und im Gasthof Klang wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Man darf gespannt sein. Bei den bisherigen Umzügen konnten 3.500 bis 4.000 Zuseher begrüßt werden.

