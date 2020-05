Aufgrund der aktuellen Einschränkungen gab es heuer bei der Schanigarteneröffnung in Zwettl am Wochenende keine offizielle Veranstaltung mit Musik wie in den vergangenen Jahren. Das tat einem gemütlichen Schanigarten-Besuch durch Bürgermeister Franz Mold, Vizebürgermeister Andrea Wiesmüller und die zuständige Stadträtin für Wirtschaft und Tourismus Anne Blauensteiner aber keinen Abbruch.

Die Gastgartenbetreiber wurden bereits im Vorfeld mit grafisch ansprechend gestalteten Bierdeckeln unter dem Motto „Buntes Zwettler Stadtbild“ beliefert, welche Sehenswürdigkeiten der Zwettler Innenstadt präsentieren. Das Wirtepaar Doris und Georg Hacker (Gasthaus Hacker) freute sich über den Besuch im gemütlichen Innenhof-Gastgarten, gemeinsam genoss man ein frisch gezapftes Bier und stieß auf eine gute Saison an.